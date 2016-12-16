Что доминирование русских в Сирии означает для Израиля

В то время пока на прошлой неделе гремела кровавая битва за Алеппо, один высокопоставленный сотрудник израильской службы безопасности поделился в интервью изданию Al-Monitor анализом с точки зрения Израиля ситуации на северном фронте (вдоль границы Сирии с Ливаном).

«Главным событием последних двух лет является приход в регион России, — говорит источник на условиях анонимности. — Это даёт Израилю большое преимущество, но и создаёт определённые трудности.

«Самым важным преимуществом является тот факт, что теперь, как бы там ни было, северным фронтом занимаются русские. Теперь они будут определять, что там происходит».

«Иран по-прежнему проявляет большую активность, но он уже ничего не решает и не отдаёт приказы. Теперь здесь командуют русские, и ход событий диктуется Кремлём. Кнопка управления в их руках, и они могут регулировать накал борьбы, увеличивая или понижая её интенсивность по своему усмотрению. В целом, это очень позитивное изменение. Нет никаких сомнений в том, что для Израиля такая ситуация более предпочтительная, чем та, в которой иранские Стражи революции диктовали ход игры. И пока нет никаких признаков того, что текущая ситуация может измениться в ближайшее время».

Отвечая на вопрос о влиянии складывающейся на северном фронте ситуации на отношения Израиля с Россией, он сказал: «Это очень сложный и чувствительный вопрос — важный для обеих сторон. Плюсы перевешивают минусы, но это вовсе не означает, что нет никаких проблем или сложностей, которые приходится решать».

Чиновник, видимо, имел в виду чрезмерную перегруженность воздушного пространства над северным фронтом, особенно в таких важных для Израиля районах, как Голанские высоты и сирийско-ливанская граница. По данным зарубежных источников, в течение последних нескольких лет Израиль регулярно наносит удары по проходящим вблизи этой границы конвоям с оружием.

Каковы же, по мнению сотрудника службы безопасности, негативные стороны российского участия и доминирования в регионе?

Он ответил: «Их положительное влияние на процесс принятия решений, определяющих ход событий, и вероятность скатывания к состоянию войны могут в одночасье могут превратиться в негатив, если вдруг у нас начнутся столкновения с Хезболлой». Он продолжил: «У Израиля имеются некоторые стратегические рычаги давления на Иран, который руководит Хезболлой, наиболее важным из которых является наша способность нанести смертельный удар по сирийскому режиму без особых проблем, особенно в нынешних условиях. Наш набор инструментов для судного дня также включает в себя возможность заставить [сирийскую] власть заплатить ужасную цену — при этом без всякого промедления — если вдруг вспыхнет конфликт с Ираном и Хезболлой. Логично полагать, что в случае возникновения такого конфликта сирийцы могут предложить Хезболле какую-то помощь в той или иной форме».

«В таком случае Израиль вынужден будет быстро реагировать. С другой стороны, русские, делающие всё возможное для поддержки Асада, своим присутствием в Сирии вряд ли позволят нам реагировать таким образом. Речь идет о весьма значительном ограничении наших возможностей. Если русские скажут «нет», для нас будет очень трудно не соблюдать установленные ими нормы или отказаться от этого варианта, который может иметь решающее значение для Израиля, чтобы закончить любой конфликт на севере максимально быстро и с минимальными потерями».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x