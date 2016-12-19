Раскол Европы будет только на пользу России

Недавние события дали Москве надежду на прорыв из тупика в отношениях с Западом. В Москве полагают, что администрация нового президента США Дональда Трампа будет проявлять большую доброжелательность к России, принимая во внимание её интересы. В ходе своей избирательной кампании Трамп обещал улучшить отношения с Россией и заявил, что Соединённые Штаты могут отказаться от помощи союзникам по НАТО, если те не будут выделять на оборону альянса запланированные суммы. Хотя эти заявления могут оказаться обычной предвыборной риторикой, Москва не упустила возможность начать выстраивать отношения с командой нового президента. Российские СМИ охарактеризовали результаты выборов как шанс для улучшения отношений с Соединёнными Штатами.

Направляемая Москвой широкомасштабная кампания в СМИ поставила перед Европой вопросы о будущем континента и сохранении поддержки со стороны Вашингтона. Помимо этого, Россия оказывала финансовую и политическую помощь (явно и тайно) некоторым из наиболее активно раскалывающих альянс европейским политическим силам. Члены ЕС высказались против навязанного им ухудшения отношений с Россией, но никто из них не оказался готов блокировать решение о продлении антироссийских санкций. Раньше Соединённые Штаты оказывали давление на эти страны, требуя голосовать за сохранение санкций. С приходом 2017 года эта проблема встанет вновь. Если США ослабят давление, а разногласия среди европейцев продолжат углубляться, результаты этого голосования могут оказаться иными.

В случае снятия санкций с России её более слабые соседи вынуждены будут искать новых союзников для защиты от возможной агрессии Москвы. Германия в наибольшей степени подходит на роль западного тяжеловеса, способного сдерживать Россию. Традиционно позиция Берлина по отношению к ней была достаточно умеренной. Но будучи наиболее влиятельной силой в Европе Германия не может позволить Москве расширять своё влияние на соседние государства — многие из которых является частью Европейского Союза. Берлин всё больше беспокоит вмешательство России в политические дела ЕС и её растущее влияние на европейские СМИ, в том числе и на немецкие. Но его возможности более агрессивно противодействовать российскому влиянию ограничены.

С ослаблением единства Запада Польша является наиболее вероятным кандидатом на роль лидера, возглавляющего крестовый поход против России. Поляки пользуются поддержкой НАТО и Соединённых Штатов в своей антироссийской позиции. Но есть пределы и польским возможностям. Политический вес страны не может сравниться с такими гигантами ЕС, как Франция, Италия и Германия, которые не так враждебно относятся к России. Варшава не может самостоятельно проталкивать принятие в рамках блока антироссийских инициатив или добиться смены его внешнеполитического курса. Кроме того, планы по наращиванию сил НАТО могут быть пересмотрены, если начнётся потепление в отношениях между Россией и США. Хотя региональные усилия в борьбе с Россией под эгидой Польши, скорее всего, в 2017 году ещё более консолидируются, эти устремления Варшавы лишь усилят раскол Европы, в конечном счете, давая преимущества Москве.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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