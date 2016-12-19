В Алеппо захвачено 14 военных советников возглавляемой Западом коалиции

Сирийский журналист Саид Хиляль Альшарифи сообщает, что как минимум четырнадцать военных советников международной коалиции во главе с США, помогавших террористам, включая одного американца, были захвачены в одном из бункеров Алеппо силами сирийского спецназа.

Согласно сообщению Альшарифи, а также других сообщениям, перечисляющим имена захваченных, среди них есть представители Соединенных Штатов, Франции, Британии, Германии, Израиля, Турции, Саудовской Аравии, Марокко и Катара.

Альшафири сообщает, что военные советники были захвачены в помещении полуподвального бункера, служившего штаб-квартирой повстанцев в Алеппо.

Французский вебсайт Voltaire.net также вчера сообщил информацию о их аресте, в то время как ООН обсуждает условия перемирия в Алеппо:

«Совет Безопасности проводит заседание в пятницу 16 декабря 2016 года в 17:00, в то время как нынешним утром офицеры НАТО были арестованы силами сирийского спецназа в бункере в восточном Алеппо».

Утверждение о том, что арестованные являются офицерами НАТО до сих пор не получила подтверждения.

Фарес Шехаби, член парламента Сирии и глава торгово-промышленной палаты Алеппо, опубликовал на странице в Facebook имена захваченных военных советников:

Мутаз Каноглу (Турция),

Дэвид Скотт Уинер (США),

Давид Шломо Арам (Израиль),

Амджад Хассем аль-Тирауи (Иордания),

Мохамед Эш-Шафихи эль Идрисси – (Марокко).

Мухамад Ахмад Ассабиан (Саудовская Аравия),

Абдель Мехрам Фахд аль-Харидж (Саудовская Аравия),

Ислам Салам Эззахран аль-Хаджлан (Саудовская Аравия),

Ахмед Бен Науфель аль –Даридж (Саудовская Аравия),

Мухамад Хассан аль-Сабихи (Саудовская Аравия),

Хамад Фахад аль Дусри (Саудовская Аравия),

Кассем Саад аль-Шамри (Саудовская Аравия),

Айман Кассем аль –Тахальби (Саудовская Аравия),

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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