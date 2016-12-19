В Алеппо захвачено 14 военных советников возглавляемой Западом коалиции

Сирийский журналист Саид Хиляль Альшарифи сообщает, что как минимум четырнадцать военных советников международной коалиции во главе с США, помогавших террористам, включая одного американца, были захвачены в одном из бункеров Алеппо силами сирийского спецназа.
Согласно сообщению Альшарифи, а также других сообщениям, перечисляющим имена захваченных, среди них есть представители Соединенных Штатов, Франции, Британии, Германии, Израиля, Турции, Саудовской Аравии, Марокко и Катара.
Альшафири сообщает, что военные советники были захвачены в помещении полуподвального бункера, служившего штаб-квартирой повстанцев в Алеппо.
Французский вебсайт Voltaire.net также вчера сообщил информацию о их аресте, в то время как ООН обсуждает условия перемирия в Алеппо:
«Совет Безопасности проводит заседание в пятницу 16 декабря 2016 года в 17:00, в то время как нынешним утром офицеры НАТО были арестованы силами сирийского спецназа в бункере в восточном Алеппо».
Утверждение о том, что арестованные являются офицерами НАТО до сих пор не получила подтверждения.
Фарес Шехаби, член парламента Сирии и глава торгово-промышленной палаты Алеппо, опубликовал на странице в Facebook имена захваченных военных советников:
Мутаз Каноглу (Турция),
Дэвид Скотт Уинер (США),
Давид Шломо Арам (Израиль),
Амджад Хассем аль-Тирауи (Иордания),
Мохамед Эш-Шафихи эль Идрисси – (Марокко).
Мухамад Ахмад Ассабиан (Саудовская Аравия),
Абдель Мехрам Фахд аль-Харидж (Саудовская Аравия),
Ислам Салам Эззахран аль-Хаджлан (Саудовская Аравия),
Ахмед Бен Науфель аль –Даридж (Саудовская Аравия),
Мухамад Хассан аль-Сабихи (Саудовская Аравия),
Хамад Фахад аль Дусри (Саудовская Аравия),
Кассем Саад аль-Шамри (Саудовская Аравия),
Айман Кассем аль –Тахальби (Саудовская Аравия),