Бывший министр обороны США Чак Хейгел: с Россией надо возобновлять взаимодействие

Бывший министр обороны США Чарльз Хейгел заявил в субботу, что по его мнению избранный президент Дональд Трамп «находится на правильном пути» в своем стремлении найти новые возможности выстраивания рабочих отношений с Россией, однако при этом он высказал некоторую обеспокоенность относительно выбора Трампа, когда речь идет о кандидатуре советника по национальной безопасности.

Признавая, что у Соединенных Штатов и России имеются общие интересы, Хейгел сказал: «Мы должны найти способ закрепления новых отношений», а не продолжать «сползание по опасному пути, который может привести к серьезной конфронтации». Хейгел сказал, что считает взаимодействие с Россией и Китаем вопросами исключительной важности.

«Взаимодействие – это вовсе не отступление или умиротворение» сказал он. «Признанные лидеры взаимодействуют; великие державы взаимодействуют. Мне нравится, что Трамп говорит о взаимодействии с Россией. Давайте установим контакты и посмотрим, удастся ли нам поставить эти отношения на совершенно новую основу».

Альтернативой может стать сползание в направлении «противоборства, а кое-где и конфронтации», которые могут быть очень опасны.

Тем не менее, заявил Хейгел, я считаю уместным, что Конгресс проводит слушания по вопросу российского кибер-вмешательства в президентские выборы в США.

Мир сегодня слишком опасен, чтобы можно было позволить себе отсутствие взаимодействия. В Сирии, «все эти крупные державы гремят оружием, со своим наземным военным присутствием и авиацией в небе», сказал Хейгел, и что-то наверняка произойдет, если соглашение о перемирии или сотрудничестве не будет достигнуто.

Не существует иной «возможности для достижения стабильности на Ближнем Востоке, кроме многонационального взаимодействия.

По его мнению, две наиболее важные политические задачи, стоящие перед Соединенными Штатами – это прочные альянсы и мировая торговля.

«Тиллерсон (Рекс Тиллерсон – назначенный Трампом на должность госсекретаря США глава корпорации Exxon) понимает это, я думаю, с точки зрения мирового опыта и в экономическом плане», сказал Хейгел.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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