Интерес к «Звёздным войнам» заменяет секс для молодёжи

Голливудский бульвар был закрыт в субботу, чтобы справиться с толпами желающих попасть на премьеру «Изгой Один: Звёздные войны. Истории». Психологи говорят, что фильмы «Звёздные войны» и их персонажи стали культовыми для огромного числа молодых людей — по одной причине. Сегодня секс привлекателен не для всех.

Один учёный из НАСА рассказал на конференции геофизиков в Калифорнии, что всё живое на Земле может исчезнуть из-за такой глобальной катастрофы, как столкновение с астероидом. Подобные опасности действительно существуют. Телеканал CNN сообщил, что космический корабль с инопланетянами, которые сфальсифицировали президентские выборы, только что потерпел крушение в пустыне Нью-Мексико.

Согласно CNN, команда Дональда Трампа состоит из белых мужчин, нескольких белых женщин и доктора Бена Карсона. В среду в своей резиденции Трамп приветствовал доктора Карсона, обращаясь к нему по имени, и сказал, что ему приятно иметь дело с нейрохирургом, специализирующемся на операциях на мозге. Но парень ответил, что его зовут Канье Уэст, и никто не говорил ему об операции на головном мозге.

Чернокожий рэпер Канье Уэст прилетел в Нью-Йорк, чтобы встретиться с Дональдом Трампом на следующий день после выхода из лос-анджелесской психушки в среду. Через час после приземления Канье поднимался в золотом лифте на вершину Trump Tower. Бедный парень, кажется, попал из одного учреждения для психов в другое.

В Федеральном избирательном совете сообщили, что Хиллари проиграла в Мичигане, хотя Детройт дал даже больше голосов в день выборов, чем число всех детройтских избирателей. Она никогда не выступала перед избирателями в Мичигане. Это потому, что Путин взломал Google Maps, и в результате все залы для профсоюзных собраний стали выглядеть на картах как рестораны быстрого питания Chick-fil-A.

В Белом доме заявили, что из-за того, что Россия взломала почтовый ящик главы избирательного штаба Хиллари Джона Подесты, избиратели отказались поддержать Хиллари в пользу Трампа. Но дело тут не в Хиллари. Избиратели Дональда Трампа проголосовали бы за него, даже если бы его оппонентом был Иисус Черчилль Вашингтон.

Дональд Трамп принимал руководителей высокотехнологичных гигантов из Силиконовой долины в зале заседаний пентхауса в своём Trump Tower. Там присутствовали главы Amazon, Apple, Tesla, Google и Facebook. К сожалению, никто из них не подсказал Трампу, как войти в Twitter, когда он забудет свой пароль.

Встреча состоялась в четверг. Генеральный директор Twitter Джек Дорси не смог на ней присутствовать.

Как сообщалось в четверг, Дональд Трамп планирует назначить Сильвестра Сталлоне председателем Национального фонда поддержки искусств. Он будет отвечать за выделение огромных грантов для финансирования художественных проектов. Республиканцы хотят убедиться, что ни один такой проект не получит финансирования, если в нём будет меньше десятка взрывов.

Президент Обама пообещал принять меры против России в связи со взломом компьютеров демократов во время выборов, разоблачившим Хиллари. Опубликованная электронная переписка раскрыла, как демократы вышвырнули Берни Сандерса из президентской гонки. Так что Россия попыталась сфальсифицировать американские выборы, просто показав всем, как американцы сами фальсифицируют свои выборы.

Журнал Forbes назвал в четверг президента России Владимира Путина самым влиятельным человеком в мире и добавил, что его богатство оценивают в пятьдесят миллиардов долларов. Это невероятно для парня, который воспитывался на коммунистических идеалах. Представьте себе, сколько бы он имел, если бы не верил в перераспределение доходов.

Иосиф Сталин пришёл к Путину во сне, и Путин спросил его, что надо сделать, чтобы сделать Россию снова великой. Сталин сказал ему, что надо расстрелять всех противников и покрасить Кремль в синий цвет. Когда Путин спросил, почему в синий, Сталин рассмеялся и сказал: «Мой мальчик, я так и знал, что по первой части вопросов не будет».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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