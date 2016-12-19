Сотрудник ЦРУ, допрашивавший Саддама Хусейна: управлять Ираком мог только такой диктатор

И президент Обама, и вновь избранный президент Дональд Трамп полагают, что Соединённым Штатам не следовало вторгаться в Ирак в 2003 году. Иракская война и воцарившийся после неё хаос во многом предопределили всё, что сегодня происходит на Ближнем Востоке; это вызвало межрелигиозные войны, охватившие Ирак и Сирию, и оказывает влияние на политиков в администрации Обамы, которые стали опасаться дальнейшего вмешательства в региональные конфликты.

В своей книге, выходящей в этом месяце, бывший офицер ЦРУ Джон Никсон, который допрашивал иракского диктатора Саддама Хусейна после того, как тот был захвачен силами коалиции в декабре 2003 года, раскрывает подробности своей встречи со свергнутым деспотом и содержание некоторых бесед с ним. С самого начала Хусейн предупреждал, что оккупация Ирака не будет «лёгкой прогулкой», как в то время полагали вашингтонские неоконсерваторы. Вот небольшая выдержка из книги, опубликованная на сайте журнала Time:

«Когда я допрашивал Саддама, он сказал мне: «Вы потерпите неудачу. Вы поймёте, что совсем не просто управлять такой страной, как Ирак». Когда я сказал ему, что мне любопытно, почему он так думает, он ответил: «Вы потерпите неудачу в Ираке, потому что не знаете ни языка, ни истории и не понимаете арабского менталитета».

Сегодня Никсон считает, что Хусейн был прав, и только такой безжалостный и сильный руководитель мог «сохранить Ирак как единое многоэтническое государство» и противостоять суннитскому экстремизму и шиитскому Ирану, являвшемуся врагом Хусейна.

«Стиль руководства Саддама и склонность к жестокости были среди многих недостатков его режима, но ему приходилось проявлять решительность и безжалостность, когда он чувствовал угрозу своей власти, и нет никакой уверенности, что его могли бы свергнут из-за растущего недовольства населения, — пишет Никсон. — Точно так же, маловероятно, что такие группировки, как ИГИЛ, смогли бы добиться успеха при существовании такого репрессивного режима».

Скорее всего, так и есть. Трамп настаивает на том, что смены режимов не в интересах Вашингтона, и поддержал такого диктатора, как президент Египта Абдель Фатах аль-Сиси.

«Хотя Саддам оказался крайне несимпатичным человеком, я испытывал к нему невольное уважение в отношении того, как он смог сохранять в течение столь долгого времени целостность страны, — пишет Никсон. — Он сказал мне однажды:«До меня здесь были только грызня и ругань. Я покончил с этим, и народ это поддержал!».

Однако, многие арабские обозреватели отвергают подобные несколько упрощённые суждения — якобы, если бы этими странами не правили тираны, то они автоматически превратились бы в очаги нестабильности. Такая логика, в конце концов, служит автократии. Кроме того, существует прямая связь между деспотичным правлением диктаторских режимов и условиями, которые порождают экстремизм и углубляют межрелигиозную вражду. В течение многих столетий плюралистические многоэтнические общества были нормой, а не исключением.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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