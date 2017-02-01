Бывший высокопоставленный политик: изменение климата это распространяемая под эгидой ООН ложь ради создания «нового мирового порядка»

В мае прошлого года Морис Ньюман, который в своё время был советником премьер-министра Австралии Тони Эббота, сказал, что проблема «изменения климата» используется Организацией Объединённых Наций в качестве «уловки», чтобы расширить контроль над всеми странами. В популярном британском издании The Telegraph Ньюман писал:

«Речь идет не о фактах или логике. Речь идет о новом мировом порядке под контролем Организации Объединённых Наций. Это держится в секрете, но 95 процентов всех климатических моделей, которые, как нам говорят, доказывают связь между выбросами CO2 и катастрофическими масштабами глобального потепления, оказались после почти двух десятилетий статистических температурных измерений ошибочными».

По словам Ньюмана, в этом участвует не только ООН, но и Белый дом, который играет важную роль в распространении информации об изменении климата:

«Реальная цель это сосредоточение политической власти. Глобальное потепление это уловка. Сторонники идеи экологической катастрофы захватили ООН и очень хорошо финансируются. У них очень мощный союзник в Белом доме».

Морис Ньюман не единственный, кто не согласен с общепринятой трактовкой изменения климата. Основатель Weather Channel Джон Коулман также публично заявил, что информация об изменении климата зачастую искажается, превращаясь в политический фарс. В интервью CNN Джон Коулман заявил:

«Американское правительство выделяет ежегодно около 2,5 миллиардов долларов на климатические исследования. Эти деньги попадают только тем учёным, чьи научные изыскания поддерживают гипотезу глобального потепления. Таким образом, у них нет выбора. Либо получаешь деньги и поддерживаешь позицию [правительство США], или остаёшься без финансирования. Поэтому 97 процентов опубликованных научных отчётов поддерживают идею глобального потепления. Почему? Потому что за это платят. Всё просто. Но это не значит, что это правильно. Речь идёт не об установлении истины, а об обычной сделке купли-продажи. Так крутятся деньги».

Джон Коулман также заявил, что есть петиция, которую подписали более 31 тысячи учёных, убеждённых, что информация об изменении климата совершенно недостоверна. С этой петицией можно ознакомиться в интернете.

Хотя не стихают споры вокруг этой темы, и высказываются совершенно противоположные мнения, вполне очевидно, независимо от этих суждений, что важно обеспечить переход на такие экологически чистые источники энергии, как солнечная энергия и энергия ветра. Необходимые для этого технологии существуют, но главным препятствием являются интересы нефтепроизводителей во всём мире. Однако, с развитием таких крупных транснациональных проектов, как Азиатская система магистральных ЛЭП, которая соединит Японию, Китай, Россию и Южную Корею для использования источников солнечной и ветровой энергии, а также с учётом перспектив вывода на рынок компанией Tesla в 2017 году крыш со встроенными солнечными панелями, которые могут стоить меньше, чем обычная кровля, переход на возобновляемые источники энергии уже не остановить.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (2 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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