Путин застал Запад врасплох и смещает мировой баланс сил в пользу России

Британия часто заявляла, что в мировых делах выступает в более высокой весовой категории, хотя сегодня, в связи с ее выходом из ЕС, это утверждение представляется как никогда сомнительным. В этом году другая страна может сказать это о себе без особых опасений встретить возражения: Россия.

Россия влияет на события в Европе, Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке как никогда в течение нескольких десятилетий, и многие на Западе осуждают это. Но вот парадокс: по большинству экономических и демографических показателей Россия – страна, переживающая упадок.

Сколь болезненным ни является эффект западных санкций в связи с ее действиями на Украине, гораздо больше экономика России страдает от своего фундаментального изъяна: хронической зависимости от экспорта сырьевых ресурсов, в особенности энергоносителей, цены на которые резко упали в последние годы.

Население России сокращается, и по большинству прогнозов этот процесс будет продолжаться. Предположительно, к концу века общее число жителей страны снизится с нынешних 144 миллионов до 100 миллионов.

Тем не менее, с этих слабых позиций Москва оказывает влияние на политику по всему Западу. Политики в странах, ранее находившихся под властью Москвы, воспринимают российское вмешательство как должное. Однако, все еще неподтвержденные выводы американских разведывательных структур, согласно которым Россия совершила компьютерные взломы с целью влияния на результаты президентских выборов в США, являются поистине беспрецедентными.

Во Франции два политика-русофила – Франсуа Фийон и Марин Ле Пен – являются фаворитами президентской гонки будущего года. В Брюсселе на прошлой неделе Фийон заявил, что хотя у него нет никаких личных связей с российским президентом Владимиром Путиным, «Я просто испытываю большое уважение к России».

Россия обладает крупнейшими в мире запасами ядерного оружия и является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Ее глобальное влияние никогда полностью не исчезало. Однако, при Путине Россия вернулась туда, где она и должна быть, по мнению многих его соотечественников: в самый центр мировой политики.

Как ему это удалось? Одно объяснение звучит просто: потому, что он смог. Биографы часто упоминают мастерство Путина в борьбе дзюдо, которая основана на получении преимущества над соперником в тот момент, когда он теряет равновесие.

Западные страны, безусловно в настоящий момент потеряли равновесие. Последствия финансового кризиса вызвали негативную реакцию общества, направленную против политического истеблишмента, правительственных институтов и глобализации. Россия, как многие считают, сознательно усиливает этот эффект, влияя на политиков, взламывая компьютеры и манипулируя общественным мнением в социальных сетях.

Россия «использует весь спектр государственных органов и средств для продвижения своей внешней политики за рубежом, причем все более агрессивными методами, включая пропаганду, шпионаж, подрывную деятельность и кибератаки», заявил недавно в интервью газете Guardian глава британского разведывательного управления МИ-5 Эндрю Паркер. Британские официальные лица в сфере безопасности утверждают, что новая технология по сути сводится к тому, что русские теперь могут влиять на политику через социальные сети и с помощью кибератак со своей территории и при незначительных затратах.

«Любой российский лидер попытался бы все это использовать, как только Россия оправилась от шока после распада Советского Союза. Однако, следует признать, что Путин весьма хорош в этом деле», заявил бывший посол Британии в Москве и эксперт в области истории России сэр Родрик Брэйтуэйт.

В военной сфере Россия также переживает серьезные затруднения. Исследование, опубликованное на прошлой неделе аналитической компанией IHS Jane’s показало, что в этом году Россия опустилась на одну строчку и заняла шестое место в списке стран с самыми большими военными расходами, пропустив вперед США, Китай, Британию, Индию и Саудовскую Аравию. Ее ежегодные военные расходы в объеме 48,4 миллиарда долларов составляют менее 10 процентов от военного бюджета США, и по мнению экспертов IHS Jane’s Россия к 2020 году будет вытеснена Францией на седьмое место в этом рейтинге.

Россия проявляет военную активность на Украине и вдоль ее границ, а также вблизи территории других стран ближнего зарубежья. Кроме того, она вступила в войну в Сирии в пользу своего давнего клиента, Башара аль-Асада. Москва вновь является стратегическим игроком на Ближнем Востоке впервые за несколько десятилетий.

Порой российские акты демонстрации силы предназначены для того, чтобы скрыть истинное положение вещей. Ее 30-летний авианосец с трудом преодолел свой путь к Средиземному морю, но это сопровождалось большой помпой. Эксперты утверждают, что на нем нет катапульты, поэтому самолеты вынуждены взлетать с минимальным запасом топлива и вооружений. С начала прошлого месяца два самолета уже были потеряны.

Кроме того, российская тактика является грубой. Большая часть боеприпасов, применяемых в Сирии – примитивные неуправляемые бомбы, в отличие от высокоточного оружия, используемого западными силами, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

Россия «проводит сравнительно организованную и планомерную программу военной модернизации, которая впечатляет нас, возможно, более, чем она того заслуживает», заявил Брэйтуэйт.

Как бы то ни было, при Путине Россия вернулась на мировую арену. Более сомнительным является то, сможет ли она, раскачав мировой порядок, возглавляемый США, воздвигнуть что-нибудь на его месте.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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