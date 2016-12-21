Талибан в центре гибридной войны между Америкой и Россией

Конфликт в Афганистане и возникновение Исламского государства (ДАИШ) произвели эффект резонанса как на региональном, так и на международном уровне. Все крупные игроки, включая Пакистан, Иран, Китай и Россию приходят к общему мнению, что афганский конфликт привлек иностранных боевиков, и только создание совместного механизма борьбы с террором может привести к положительным результатам. Осознавая важность регионального сотрудничества в войне против терроризма, Россия работает над формированием «регионального проекта по Афганистану», включающего Китай и Пакистан, с целью добиться более широкого сотрудничества и защитить себя от распространения терроризма. Совершенно очевидно, что Россия сосредоточена главным образом на своих собственных интересах.

Русские рассматривают группировку ДАИШ в Афганистане как «американский проект», и считают, что Вашингтон хочет содействовать расширению и распространению насилия на страны Центральной Азии, а затем через Афганистан на территорию России. Москва критикует Соединенные Штаты и НАТО за их действия в ходе войны в Афганистане. Хотя Россия поддерживала присутствие в Афганистане коалиции НАТО во главе с США, сотрудничество с ней практически полностью прекратилось, когда отношения между Россией и Западом резко ухудшились из-за конфликтов на Украине и в Сирии. Именно эти проблемы вынуждают Россию менять свою политику в Афганистане и налаживать отношения не только с афганским правительством, но и с талибами. Как ни странно, это вызвало тревогу в регионе, поскольку существуют опасения, что Афганистан будет втянут в военный конфликт, подобный сирийскому.

Специальный посланник российского президента в Афганистане Замир Кабулов заявил, что они сохраняют контакт с Талибаном после смерти Муллы Мансура и назначения новым главой Талибана богослова с таджикским именем Хайбатулла Ахундзада. Замечания и доклады Кабулова о встрече россиян с Мансуром в Иране свидетельствуют о том, что Россия возвращается к участию в гибридной войне в Афганистане путем установления отношений с Талибаном.

Налаживая отношения с талибами, русские хотят предотвратить расширение влияния ДАИШ в Афганистане, что делает эту страну ареной гибридной войны между Россией и Америкой, которая лишь еще больше навредит измученному войной афганскому народу и будет служить интересам двух мировых держав. Связи России с Талибаном опасны для будущего Афганистана и всего региона. Талибы фактически прокладывают еще одной региональной и мировой державе путь к участию в этой грязной гибридной войне.

Соединенные Штаты и Афганистан все больше обеспокоены тем, что любое углубление связей между Россией и талибами может осложнить и без того шаткое положение в сфере безопасности, заявил командующий силами США в Афганистане генерал Джон Николсон. Москва, впрочем, опровергла предположения о том, что Россия оказала помощь повстанцам, которые претендуют на большие участки территории и наносят противникам серьезные потери, и заявила, что их ограниченные контакты имели единственную цель — усадить Талибан за стол переговоров. Посол России в Кабуле Александр Мантитский сообщил журналистам, что контакты его правительства с повстанческой группой были направлены на обеспечение безопасности российских граждан и стимулирование мирных переговоров.

Талибы видят в США общего врага и утверждают, что им нужна поддержка, чтобы избавиться от Америки и ее союзников в Афганистане, а Россия хочет чтобы все иностранные войска покинули Афганистан как можно скорее. Если России удастся объединиться с талибами, это будет самой большой угрозой затягивания афганского конфликта, поскольку по этому сценарию Талибан и ДАИШ будут сражаться в гибридной войне для русских и американцев. Оказавшись в центре этой войны, Пакистан и Афганистан будут вынуждены либо выбирать между ними, либо сами участвовать в этой войне.

Афганистан уже давно является ареной международных интриг и интервенций, причем англичане и русские боролись за влияние здесь в 19 веке во времена «Большой игры», а Соединенные Штаты помогали Пакистану поставлять оружие и финансировать афганских боевиков, сражавшихся с советскими войсками в 1980-х. Сегодняшняя обстановка в сфере безопасности в корне отличается от прежней, когда один регион захватывался в течение последних 25 лет. С особой остротой это проявляется в случае с учениями НАТО и США на границе с российской территорией, особенно вблизи Калининграда, усиленно обороняемого анклава, зажатого между Польшей и Литвой. До недавнего времени американские войска были в основном сориентированы на разгром повстанцев и нерегулярных сил, таких как талибы в Афганистане. Однако, сейчас Соединенные Штаты готовятся к возобновлению «соперничества между великими державами», включая возможность прямого военного конфликта с такими мощными противниками как Россия.

Автор, Фавад Кайсер – профессор психиатрии и консультант по судебной психиатрии, живущий в Британии

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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