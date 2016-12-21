Чем объясняется внезапный рост популярности Путина среди сторонников консервативных взглядов в Америке

Когда Совет Безопасности ООН в прошлую среду предложил принять резолюцию, одобряющую поддержку уходящим генеральным секретарем Пан Ги Муном гомосексуального, бисексуального и трансгендерного сообщества, Россия выступила против мнения своих западных коллег и сказала «нет».

Эта формулировка о сексуальных меньшинствах, к которым президент России Владимир Путин относится с нескрываемым презрением, была заменена на более обтекаемое упоминание «наиболее уязвимых» и «социально отчужденных» групп населения.

Раскол в Совете Безопасности по поводу защиты Пан Ги Муном прав ЛГБТ-сообщества, возможно, является незначительным событием для ООН. Однако, этот случай в какой-то степени дает ключ к пониманию того, почему Владимир Путин, которого прежде резко осуждали в западных кругах как опасного поборника авторитаризма, все чаще рассматривается в позитивном свете консерваторами по всему Западу, не только сторонниками Трампа в Республиканской партии США, но также лидерами правого крыла во Франции и других европейских странах.

Если ранее Путин сталкивался на Западе с практически всеобщим неприятием, теперь он превратился едва ли не в героя. Националистически настроенные консерваторы видят в нем защитника государственного суверенитета перед лицом глобализации и традиционных ценностей перед натиском угрожающих враждебных сил: от мультикультурализма и космополитизма до нетрадиционной сексуальной ориентации и радикального исламизма.

Новый социологический опрос, результаты которого были опубликованы исследовательской организацией YouGov, свидетельствует о том, что количество американцев, идентифицирующих себя как сторонники Республиканской партии и выражающих позитивное отношение к Путину, выросло с 10 процентов в июле 2014 года до 37 процентов на сегодняшний день.

Риторика и стиль Трампа отразились на мнении избирателей и в результате «удивительно высокий процент людей сегодня рассматривают Путина в позитивном свете, видя в нем человека действия», говорит Кит Дарден, эксперт по российской политике из Американского университета в Вашингтоне.

Среди американских консерваторов усиливается раскол по вопросу об отношении к Путину, в то время как старая гвардия не может прийти к согласию с растущим количеством ультраправых националистов по поводу направлений внешней политики при президенте Трампе.

Некоторые наблюдатели, внимательно следящие за эволюцией Трампа, высказывают предположение, что фигура Митта Ромни была обойдена в ходе поиска госсекретаря отчасти в связи с его точкой зрения, известной с президентской компании 2012 года, согласно которой Россия – главный геополитический противник Америки. Эта позиция соответствует традиционным взглядам республиканцев на проблемы национальной безопасности, но противоречит точке зрения лагеря Трампа на Путина.

Впрочем, другие эксперты придерживаются абсолютно иных взглядов на Путина. Так, Патрик Бьюкенен еще в 2013 году писал, что вместо того, чтобы рассматривать Путина через призму «парадигмы холодной войны», консерваторы должны увидеть в нем защитника «против воинствующего секуляризма мультикультурной и транснациональной элиты».

Совсем недавно некоторые из ближайших соратников Трампа, в том числе Стивен Бэннон, которого называют главным стратегом Трампа в Белом Доме, а также генерал-лейтенант Майкл Флинн, назначенный советником по национальной безопасности, превозносили Путина как стойкого защитника национального суверенитета и поборника традиционных ценностей, а также борца против радикального исламизма.

Бэннон заявил собранию европейских консерваторов, что «иудео-христианский Запад» должен в большей степени сфокусироваться на продвижении Путиным «традиционализма» и ценностей, составляющих «основы национализма». В августе генерал Флинн тогда еще просто советник в предвыборной кампании кандидата Трампа, заявил, что Путина следует рассматривать как партнера в глобальной войне против «радикального исламизма».

Нет никаких сомнений в том, что Путин против сексуальных меньшинств и глубоко презирает то, что он называет «декадентским Западом». В своем часто цитируемом обращении к Федеральному Собранию в 2013 году, российский лидер противопоставлял «традиционные ценности» России «так называемой западной толерантности», которую он с негодованием назвал «бесполой и бесплодной», а также пропаганде признания «равенства добра и зла».

Однако, Кит Дарден из Американского университета говорит, что все, кто видит в Путине своего рода крестоносца, защитника белой, христианской, европейской культуры, неправильно понимают российского лидера.

«Путин твердо стоит на том, что следует бороться со стиранием грани между мужчинами и женщинами», говорит он. «Однако, он не расист, он возглавляет гигантскую страну с различными культурами, он с гордостью строил мечети в Москве». Некоторые крестовые походы, с которыми ассоциируют российского лидера, являются частью белой расистской идеологии, не имеющей ничего общего с Путиным», добавляет Дарден.

Эта переоценка Путина, возможно, наиболее заметна в лагере его поклонников, близких к Трампу, однако имеются признаки того, что более позитивная оценка российского лидера постепенно приобретает популярность среди основной массы избирателей-республиканцев.

Опрос организации YouGov, опубликованный на прошлой неделе, показывает не только всплеск поддержки в течение последних двух лет, но и снижение антипатии. Почти половина республиканцев, 47 процентов, до сих пор воспринимают Путина «негативно», но число тех, кто относится к нему «крайне негативно» сократилось с 51 процента в 2014 году до 10 процентов сегодня.

«Если проследить за общественным мнением в Соединенных Штатах, до этого лета имело место практически всеобщее негативное восприятие Путина», говорит Дарден. «Затем появился кандидат-республиканец, высказывавшийся откровенно пропутински, и общественное мнение поразительно быстро изменилось».

Вообще-то, этот сдвиг произошел только среди избирателей-республиканцев. Опросы, подобные проведенному YouGov, показыают, что среди сторонников Демократической партии по-прежнему преобладает крайне негативное восприятие Путина.

Это подтверждает догадку Дардена, что рост позитивного отношения к Путину в США в большей степени связан с политикой, чем с «ценностями» российского лидера, пропагандируемыми в последнее время и некоторыми националистами из лагеря Трампа.

«На самом деле, люди, пересматривающие свои взгляды на Путина – это те, кто выступают против Обамы», говорит Дарден. «Это чисто партийный подход, который гласит: «Раз Путин был врагом Обамы, значит, он, должно быть, вполне приличный парень».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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