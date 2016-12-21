Бывший министр иностранных дел Франции: Британское правительство готовило войну в Сирии в интересах Израиля

Вот что я хочу вам сказать. Приблизительно за два года до обострения насилия в Сирии, я был в Англии по другим вопросам, не связанным с Сирией. Я встречался с британскими должностными лицами, и некоторые из них, кто является моими друзьями, признались мне, спрашивая моего мнения, что они что-то готовят в Сирии.

Это было в Англии, а вовсе не в Соединенных Штатах. Англия готовила вторжение повстанцев в Сирию. Они даже спрашивали меня, как бывшего министра иностранных дел, буду ли я принимать в этом участие. Разумеется, я ответил отрицательно. Я француз, и это меня не интересует. Другими словами, эта операция имеет источник происхождения очень далеко от Сирии. Все это готовилось, замышлялось и организовывалось…

Извините, но для какой цели?

Я вам скажу… цель заключалась в том, чтобы просто устранить от власти сирийское правительство, поскольку, в этом регионе… важно знать, что нынешний сирийский режим занимает антиизраильские позиции. Следовательно, все, что происходит в регионе…

Израильский премьер-министр говорил мне несколько лет назад: «мы пытаемся ладить со всеми соседними странами, а те режимы, которые не хотят мирно жить с нами, мы будем уничтожать».

Такова политика. Таково понимание истории. В конце концов, почему бы и нет? Но мы должны знать об этом.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (2 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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