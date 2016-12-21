Россия при Путине переживает национальное возрождение

В зале нового Мариинского театра, отделанном деревянными панелями медового оттенка, оркестр с идеальной точностью и славянской страстью исполнял премьеру давно утраченной партитуры, написанной Стравинским в возрасте двадцати с небольшим лет. Под властью руки знаменитого дирижера Валерия Гергиева, рапсодия воспроизводила тончайшие повороты цвета и оглушительные фанфары учителя Стравинского, Николая Римского-Корсакова. Публика была охвачена торжественным порывом, с которым русские обычно слушают классические произведения. Я думал о том, что музыка, с ее приливами и отливами меланхолии и восторга, охватила не только душу страны, но и мечты ее нынешнего лидера. Подобно тому, как Гергиев стал иконой возрождающейся музыкальной и театральной жизни страны, его друг Владимир Путин возродил на распутье ностальгии и амбиций имперскую душу России. Этот политический маэстро сохранил в течение последних 15 лет большую часть поддержки своих соотечественников, обратившись к их заветным желаниям, их патриотизму, стремлению к национальному величию и романтизму.

Независимо от того, что мы думаем о его системе взглядов и его достижениях, Владимир Путин является единственным государственным деятелем, кто с заметным успехом осуществляет в последние годы план национального возрождения. Его замыслы рождаются из привязанности к основным страницам истории страны, в том числе советского периода, но в еще большей степени к саге эпохи царизма. Некоторые особенности возрожденной России отражают традиционализм, присущий многим ее гражданам и пользующийся покровительством ее лидера: религиозное возрождение, любовь к пышным зрелищам, почитание церковных и государственных обрядов и церемоний, уважение освященного веками дипломатического протокола.

Нация живет романтизмом в отношении 18 и 19 веков, которые видели ее подъем под железной рукой самодержцев Романовых. Это чувство проступает за тщательно отреставрированными дворцами и садами, трепещет в переполненных восторженными зрителями музеях и в изысканности пасторальных сцен и пейзажей, написанных с напоминающей Ватто тонкостью Дмитрием Белюкиным, которого называют любимым художником президента. Даже само теплое и доброжелательное отношение местных жителей отражает их стремление к изяществу и элегантности, царившим в высших социальных сферах до вторжения большевистской серости, в то время как безупречное содержание публичных мест свидетельствует о скандинавской опрятности.

Впрочем, это не более чем глазурь на торте. Сердце России бьется с вулканической силой в горнодобывающей промышленности, тяжелой индустрии и военной машине. Несмотря на дефицит средств из-за низких цен на энергоносители, в стране осуществляются проекты в области инфраструктуры добычи и поставок нефти и газа, автомобильного и железнодорожного транспорта, воздушных и космических полетов. Пояс комплексного развития строится в Сибири, направляясь от Владивостока и китайской границы в западную Азию, а также северную и южную Европу, принося современную технику и информационные технологии в удаленные регионы Евразии, в синергии с китайским проектом «Один пояс, один путь» и планируемым индийско-иранским коридором из Чабахара в Центральную Азию.

Существует предложение расширить эту центральную артерию на Северную Америку через Берингов пролив, и тем самым привлечь США к этому трансконтинентальному движению, к новаторскому духу, некогда двигавшему вперед освоение и заселение земель за Уралом, строительство Транс-Сибирской магистрали и позволившему Советскому Союзу запустить первый искусственный спутник Земли и отправить первого человека в космос.

Прошлое и будущее без противоречия соединяются в современной России, так же как они были связаны в умах некоторых из ее прежних властителей. Одним из таких был Александр Первый, этот ученик швейцарских республиканских просветителей и французских революционеров, который пришел к мистическому православию и монархическому абсолютизму после победы над Наполеоном, кумиром его юности, и восстановления мира с помощью Европейского соглашения наций.

Подобные парадоксы могут сосуществовать и в мировоззрении Путина. В его речи на открытии Международного культурного форума 2016 года, я отметил задумчивый и мягкий акцент на духовности и искусстве как маяках государственной политики и на важности сохранения и развития народного творчества и талантов. Его невысказанные оговорки относительно гомогенизирующей человечество глобализации, были выделены несколькими российскими и зарубежными участниками форума, которые призывали к сопротивлению монокультурной лингвистической гегемонии и поддержанию лучших традиций всех цивилизаций.

Эта озабоченность была также отмечена в ходе вечера, завершавшего год российского кино, которое возрождается во всех основных жанрах – исторический эпос, триллер, приключения, фантастика, анимация, под эгидой легендарной государственной студии «Ленфильм», в то время как кинотеатры строятся и переоснащаются по всей стране, включая даже отдаленные небольшие городки.Известный режиссер Никита Михалков («Раба любви», «Очи черные», «Утомленные солнцем» и др.) трогательно обратился к кинематографистам с просьбой не приносить духовное и психологическое содержание фильмов в жертву спецэффектам и моде на высокие технологии. Он также подчеркнул важность консервативных и духовных аспектов продолжающегося Русского Ренессанса.

В стратегическом аспекте страна восстановила свое центральное положение на карте мира. Партнерство Москвы с Пекином и Тегераном не помешало Кремлю сформировать тесные связи с Японией, Южной Кореей и странами Персидского залива, которые уже осознали важность России в глобальном геополитическом балансе сил. Восстановление мира и постепенная ликвидация терроризма идут параллельно с ростом сотрудничества с Ливаном, Иорданией, Египтом и Ираком, в то время как Турция оказывается во все большей зависимости от доброй воли России.

Большая часть Южной и Центральной Америки, вслед за такими странами как Бразилия, Аргентина, Венесуэла и Куба, а также Африка, политически позитивно настроена в отношении России, в то время как Индия остается старым другом и крупным инвестором в сибирские нефтяные и газовые ресурсы. Юго-восточная Азия вслед за Вьетнамом, также открывается России.

В Европе балканские и придунайские страны обращаются к России из-за общих интересов, а также из-за разочарования в связи с неразберихой в Брюсселе и диктатом Берлина. Даже старые «антироссийские» несогласные в Европе, такие как Польша, Швеция и Британия, пересматривают свой подход на фоне избрания на пост президента США Дональда Трампа, который, судя по всему, намерен сформировать более теплые отношения с Москвой. Общественное мнение в крупных западных странах настроено в пользу России и преимущественно против нынешних американских санкций в отношении Москвы, безвольно поддержанных Европейским союзом. Украина же воспринимается как обуза и препятствие для Европы, которая предпочла бы видеть, что ситуация урегулирована и Киев больше не является черной дырой для европейской финансовой и военной помощи.

Таким образом, на глобальной шахматной доске Путин победил или объявил шах почти всем своим противникам, и Россия, наделенная огромными природными, технологическими и интеллектуальными ресурсами, призвана стать не гегемоном, но балансиром на мировой арене.

Патерналистское правление Путина, включающее его личную роль в качестве пропагандиста искусства, находится в гармонии с вековой традицией государственности, которой современные технократические политики слишком часто пренебрегают. Его персональный стиль правления контрастирует с анонимной бюрократией, которая пытается управлять Европейским союзом, или с триадой институтов, находящихся на вершине американской политической пирамиды (Белый Дом, Капитолийский холм и Верховный суд), однако он согласуется с российской государственной культурой.

Президент России часто повторяет о своей приверженности приватизации государственных предприятий и укреплению многопартийной демократии, однако ветры перемен дуют в противоположную сторону от идеалов экономической либерализации и парламентаризма. Принадлежащие государству корпорации, такие как «Роснефть», сыграли важную роль в том, что страна удержалась на плаву в последние несколько лет низких цен на энергоносители и экономических санкций.

Россия, возможно, опережает время в своей политике сохранения центральной роли правительства в экономической сфере. Существуют пословицы, смысл которых сводится к тому, что те, кто понимает и возрождает лучшие черты своего прошлого, способны проложить наилучший путь в будущее.

Автор, Ком Карпантье де Гурдон – обозреватель новостного ресурса SundayGuardianLive

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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