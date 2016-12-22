Известный американский журналист: американцы должны скептически относиться к заявлениям о вмешательстве России в выборы

Либеральный журналист Гленн Гринвальд подверг сомнению сообщения, что Россия приложила руку к тому, чтобы помочь Трампу выиграть выборы, в интервью на канале Fox News в понедельник, заявив, что он «скептически» относится к таким публикациям с выводами ЦРУ в The Washington Post и New York Times.

«Нам следует крайне скептически относится к этому по ряду причин», — сказал он, имея в виду сообщения о том, что в ЦРУ уверены во вмешательстве России в выборы, главной целью которого было обеспечить победу Трампа. Эта информация, по-видимому, основана на сведениях из вторых и даже третьих рук с брифингов разведывательных служб для команды Обамы или из источников, которыми вполне могли быть даже штатные сотрудники сената среди демократов.

«Кто-то, чья личность в настоящее время скрывается, раскрыл, используя для этого The Washington Post, что ЦРУ якобы пришло к такому выводу, — сказал Гринвальд телеведущему Карлсону. — Эти утверждения не подтверждаются какими бы то ни было доказательствами, не говоря уже о том, чтобы их можно было увидеть или изучить».

«Вот почему можно сомневаться в заявлениях ЦРУ, особенно учитывая тот факт, что они почти всегда ошибаются, — добавил он. — В большинстве случаев они запрограммированы на распространение дезинформации, и есть много причин, чтобы рассматривать их как политически ангажированных участников, и я думаю, что мы должны относиться к этому весьма скептически».

Гринвальд связывает такой дискурс, который преобладал в СМИ после выборов, с отчаянием демократов, стремящихся набрать хоть какие-то политические очки, считая, что это создаёт «отравляющую» атмосферу в стране и является безрассудным с точки зрения отношений с Россией.

«Необходимо попросить их предъявить доказательства, прежде чем поверить и принять это как истину, — сказал он в отношении реакции людей на участившиеся сообщения в СМИ о вмешательстве России. — И то, что на вас вешают ярлыки, обвиняя в нелояльности и в том, что вы каким-то образом являетесь инструментом в руках Кремля — это действительно невыносимая обстановка, которую, я думаю, создали демократы от отчаяния и в результате политических интриг. Но это очень опасно».

«Почему Россия злодей номер один?», — спрашивает его Карлсон.

«Это действительно стало главной политической темой в текущем выборном году, которую демократы пытались высосать из пальца — что русские и Путин представляют какую-то реальную угрозу для Соединённых Штатов, что они наши заклятые враги, и что наш патриотический долг противостоять им, — ответил он. — Но это не работает. Американцы не слишком беспокоятся по поводу Владимира Путина. Но демократы, похоже, зациклились на этих бесперспективных усилиях».

«Сидеть здесь и обсасывать, что Владимир Путин стоит за каждой американской проблемой, пытаясь состряпать из этого дикие теории заговора, чтобы убедить американцев в том, что Россия угрожает Соединённым Штатам, что все мы должны подняться на борьбу с ней — я думаю, это невероятно опасно, — добавил он. — Не только потому, что это создаёт невыносимые условия в стране, а потому, что это просто очень опасно. Это может неосознанно толкнуть нас на путь конфронтации со страной, которая способна принести много вреда».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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