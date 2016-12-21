Обозреватель New York Daily News оправдывает убийства российских дипломатов

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Герш Кунцман

Герш Кунцман

Журналист Герш Кунцман из New York Daily News не только высказывается в поддержку, но и приводит доводы в пользу убийства российских дипломатов. Он сравнивает российского посла в Турции Андрея Карлова с послом нацисткой Германии во Франции Эрнстом фон Ратом, убитым в 1938 году.

«Как и Карлов, Рат был публичным образом преступного режима, гитлеровского геноцида, антисемитизма и грядущей глобальной агрессии. Политики той эпохи интриговали и мошенничали, в то время как Гитлер сжигал Европу, поэтому понадобился никому не известный человек по имени Гершель Гриншпан, чтобы встать на защиту свободы и сделать мощное заявление, что со злом следует сражаться везде, будь то конференц-зал или поле боя».

Далее Кунцман защищает турецкого убийцу по имени Мевлют Мерт Алтынташ. Он считает, что история оправдала Гриншпана и может сделать то же самое в случае с Алтынташем.

Кунцман и Daily News видимо считают, что теперь открыт сезон охоты на российских дипломатов. Они сознательно игнорируют тот факт, что Россия действует в Сирии по приглашению легитимного правительства, с целью помочь стране в ее борьбе против джихадистов-наемников, импортируемых ЦРУ и ваххабитскими эмиратами Персидского залива.

Твит Кунцмана: "Я тогда оправдываю необходимость политических убийств... Когда жертва работает на Гитлера или Путина. Вот так".

Твит Кунцмана: «Я тогда оправдываю необходимость политических убийств… когда жертва работает на Гитлера или Путина. Вот так».

Подобным редакционным статьям не приходится удивляться. Daily News принадлежит Мортимеру Цукерману, стороннику Хиллари Клинтон и донору фонда Клинтона. Будучи госсекретарем, Хиллари Клинтон курировала уничтожение Ливии и Сирии. Она громко ликовала в прямом эфире по поводу зверского убийства Муаммара Каддафи. Клинтон была поистине королевой гуманитарной интервенции, число жертв которой в настоящее время продолжает расти.

По обыкновению используется мотив Гитлера. Кунцман и Daily News присоединяются к целому вороху фальшивых новостей о Сирии, распространяемых официальными средствами массовой информации. Если Путин – это Гитлер, значит вполне допустимо убить его или любого другого представителя Российской Федерации.

Не знаю, примет ли правительство России всерьез эту злобную обличительную речь сразу после убийства, но я уверен, что многие россияне именно так отнесутся к американским нападкам. Они могут даже воспринять это как объявление войны.

В понедельник сенатор Франц Клинцевич, заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России сказал, что по его мнению, и это весьма вероятно, за убийством Карлова стоят спецслужбы НАТО.

Следует также вспомнить, что в 2012 году, когда джихадисты напали на американское консульство в Ливии и убили посла США, официальные средства массовой информации в Америке назвали это актом войны.


Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов

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  1. александр:
    21.12.2016 в 9:39 пп

    …фото Герша — Класс! На лице история его народа…

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  2. oleg:
    21.12.2016 в 10:20 пп

    а чего ещё ждать от ублюдков?
    только ехидных и мерзких комментариев, пока за это платят…
    но этот скоро будет на помойке

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  3. валерий:
    22.12.2016 в 12:46 пп

    Такие жиды как Герш Кунцман , это наказание еврейского народа.Его позор. Его кровоточущая рана. Источник ненависти всего мира к евреям. У нас в России тоже полно жидов. И вы думаете что их кто то любит ? И не желает смерти. И даже если холокост в десять раз меньше, шестьсот тысяч для 12 миллионого народа это мало ? И все это благодаря таким Гершам Кунцманам

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