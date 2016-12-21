Обозреватель New York Daily News оправдывает убийства российских дипломатов

Журналист Герш Кунцман из New York Daily News не только высказывается в поддержку, но и приводит доводы в пользу убийства российских дипломатов. Он сравнивает российского посла в Турции Андрея Карлова с послом нацисткой Германии во Франции Эрнстом фон Ратом, убитым в 1938 году.

«Как и Карлов, Рат был публичным образом преступного режима, гитлеровского геноцида, антисемитизма и грядущей глобальной агрессии. Политики той эпохи интриговали и мошенничали, в то время как Гитлер сжигал Европу, поэтому понадобился никому не известный человек по имени Гершель Гриншпан, чтобы встать на защиту свободы и сделать мощное заявление, что со злом следует сражаться везде, будь то конференц-зал или поле боя».

Далее Кунцман защищает турецкого убийцу по имени Мевлют Мерт Алтынташ. Он считает, что история оправдала Гриншпана и может сделать то же самое в случае с Алтынташем.

Кунцман и Daily News видимо считают, что теперь открыт сезон охоты на российских дипломатов. Они сознательно игнорируют тот факт, что Россия действует в Сирии по приглашению легитимного правительства, с целью помочь стране в ее борьбе против джихадистов-наемников, импортируемых ЦРУ и ваххабитскими эмиратами Персидского залива.

Подобным редакционным статьям не приходится удивляться. Daily News принадлежит Мортимеру Цукерману, стороннику Хиллари Клинтон и донору фонда Клинтона. Будучи госсекретарем, Хиллари Клинтон курировала уничтожение Ливии и Сирии. Она громко ликовала в прямом эфире по поводу зверского убийства Муаммара Каддафи. Клинтон была поистине королевой гуманитарной интервенции, число жертв которой в настоящее время продолжает расти.

По обыкновению используется мотив Гитлера. Кунцман и Daily News присоединяются к целому вороху фальшивых новостей о Сирии, распространяемых официальными средствами массовой информации. Если Путин – это Гитлер, значит вполне допустимо убить его или любого другого представителя Российской Федерации.

Не знаю, примет ли правительство России всерьез эту злобную обличительную речь сразу после убийства, но я уверен, что многие россияне именно так отнесутся к американским нападкам. Они могут даже воспринять это как объявление войны.

В понедельник сенатор Франц Клинцевич, заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России сказал, что по его мнению, и это весьма вероятно, за убийством Карлова стоят спецслужбы НАТО.

Следует также вспомнить, что в 2012 году, когда джихадисты напали на американское консульство в Ливии и убили посла США, официальные средства массовой информации в Америке назвали это актом войны.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (3 голосов, среднее: 3,67 из 5)

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