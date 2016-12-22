Команда Трампа удалила Россию из списка приоритетных угроз национальной безопасности США

В соответствии с просочившейся внутренней запиской Пентагона, России нет в списке оборонных приоритетов Трампа.

Приоритеты, изложенные вступающей в должность администрацией Трампа включают в себя победу над ДАИШ, устранение бюджетных перерасходов, разработку новой киберстратегии и поиски лучшей эффективности.

Оказавшаяся в распоряжении Foreign Policy записка никак не упоминает Россию, которая высшими военными чинами в администрации Обамы считается угрозой для США номер один.

Полная записка доступна здесь (англ.).

Foreign Policy сообщает, что записка, датированная 1 декабря, была написана действующим заместителем министра обороны по вопросам политики Брайаном Маккеоном для сотрудников своего кабинета. В ней Маккеон говорит, что список приоритетов из 4 пунктов был передан ему Мирой Рикардой — бывшей сотрудницей в администрации Буша и одним из лидеров пентагонской переходной команды Трампа.

Как пишут Foreign Policy, представитель переходной команды Трампа отказался сказать, где Россия находится в списке оборонных приоритетов Трампа, однако заявил, что записка «не исчерпывающая».

Хотя сама по себе записка не является официальным документом, она предоставляет ценные сведения относительно того, какой может быть будущая оборонная политика Соединенных Штатов. И учитывая то, что ранее Россия считалась крупной или даже «экзистенциональной» угрозой для безопасности США, новый список приоритетов в записке, похоже, означает крупный прорыв на фоне прошлых русофобских взглядов.

Определенно, учитывая то, что Дональд Трамп стремится к сближению с Москвой, то что эта страна была удалена из списка угроз безопасности США, а также принимая во внимание тот факт, что русские никогда со времен распада Советского Союза не называли США большой угрозой своей национальной безопасности, наверное, является правильным шагом и обнадеживающим жестом, который мог бы помочь задать тон для дальнейшего диалога и сотрудничества.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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