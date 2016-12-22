2017-й станет позитивным для российской экономики?

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиулина предсказала небольшой рост ВВП в четвертом квартале текущего года.

Аналитики указывают на всплеск мировых цен на нефть в качестве позитивной тенденции, способной помочь России уменьшить влияние санкций США и ЕС, но при этом предупреждают, что восстановление после кризиса произойдет не сразу.

Оценка состояния российской экономики Центральным Банком основывается на расчете, что цены на нефть будут держаться на уровне 40 долларов за баррель. Хотя в последнее время они колебались около отметки 55 долларов за баррель, ЦБ утверждает, что в целом за 2016 год ВВП сократится почти на 0,7 процента, а в 2017 году предполагается незначительный рост, в пределах 1 процента.

Эта оценка в целом соответствует уверенности главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, основанной на том, как Россия прошла период рецессии на фоне нестабильных цен на энергоносители в последние два г ода.

Лагард встречалась с президентом России Владимиром Путиным в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Лиме, который завершился в нынешнем ноябре.

По словам российских официальных лиц, присутствовавших на заседании, Лагард заявила, что Россия, возможно, находится на пути к устойчивому развитию, однако отметила, что необходимы дополнительные меры для стимулирования кредитования экономики банковским сектором.

В то же время, отчет Росстата показал, что розничные продажи упали сильнее, чем ожидали эксперты, продемонстрировав снижение на 4,4 процента в исчислении год к году.

Отчет Росстата, опубликованный на этой неделе, также показал, что инвестиции в основной капитал сократились с начала года на 2,3 процента, в то время как реальная заработная плата несколько подросла, но все еще остается ниже ожиданий.

Между тем, в понедельник ЕС нанес удар по усилиям России, направленным на восстановление экономики, продлив на 6 месяцев карательные санкции в связи с предполагаемым вмешательством в украинский конфликт.

При этом Россия стремиться стимулировать свою экономику в обход санкций, заключая двусторонние торговые сделки с мощными экономиками мира. Так, в прошлую пятницу Москва и Токио подписали контракт на 2,5 миллиарда долларов в области энергетики, здравоохранения и транспорта.

По условиям этой сделки, российские энергетические компании будут сотрудничать с японскими промышленными гигантами по совместной разработке нефтяных месторождений на российской территории.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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