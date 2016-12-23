Корабли класса Zumwalt: провал программы стелс-эсминца ВМФ США

На глазах у всего мира 22 ноября нынешнего года новейший и самый сложный военный корабль США заглох посреди Панамского канала. Можно сказать, что корабль оказался «мертвым» в воде, поскольку оба винта заклинило. Боевое судно USS Zumwalt DDG-1000 пришлось выводить из канала на буксире. Обладая размерами крейсера, Zumwalt должен был стать супер-эсминцем США 21 века, который позволил бы Америке доминировать в океанах и прибрежных водах в течение ближайших 50 лет.

Программа Zumwalt выросла из более ранней программы SC-21 1994 года, целью которой было разработать для ВМС надводное боевое судно 21 столетия. Эта программа эсминца, PMS 500, прошла через многократную смену названий, (DD-21, DD(X)), прежде чем наконец в 2006 году была переименована в DDG-1000, класс Zumwalt.

На основании заверений ВМС от 1999 года, что каждый корабль будет стоить всего 1, 34 миллиарда долларов, а вся программа, включающая 32 корабля, обойдется в 46 миллиардов, Конгресс утвердил финансирование программы. Однако, к 2005 году Бюджетное управление Конгресса оценило издержки в сумму, существенно превышающую 3 миллиарда за каждый корабль. Забегая вперед, следует сказать, что на сегодняшний день ВМС получили только три таких корабля, причем стоимость каждого из них составила более 4,2 миллиарда долларов. Если добавить сюда более 10 миллиардов, израсходованных на затраты по разработке, в конечном итоге можно получить сумму, превышающую 7 миллиардов долларов за каждый корабль. Удивительно, но это на самом деле больше чем те 6,2 долларов, которые были заплачены за последний авианосец класса Nimitz.

Что еще хуже, стоимость продолжает расти. Фактически, ВМС приняли поставку и ввели в эксплуатацию корабль, который далек от завершения работ и на годы отстоит от боеготовности.

Чтобы, как говорится, «насыпать соль на рану», следует также упомянуть, что абсолютно никто не был привлечен к ответственности за это расточительство и фиаско. На самом деле, все четыре менеджера оригинального проекта ВМС были почти сразу произведены в адмиралы, несмотря на неопровержимые доказательства провала проекта. Если посмотреть на целый ряд крупнобюджетных оборонных программ, таких как вертолет CH-53K, экспедиционная боевая машина пехоты для Корпуса морской пехоты, корабль береговой охраны ВМС, самолёт СВВП с поворотными несуще-тянущими винтами Osprey, истребители F-22 и F-35 и так далее, можно увидеть, что эта схема повторяется раз от раза. За провал не только никто не несет ответственности, но подобное поведение даже поощряется.

В свое время с большой помпой было объявлено, что эсминцу Zumwalt размером с крейсер не потребуется команда из 400-600 моряков, а благодаря усовершенствованной конструкции и новому программному обеспечению для автоматизации, которое еще только предстоит разработать, ему будет достаточно численности экипажа всего в 95 человек. Потрясающе, но оказывается, что единственным оправданием для публичного проталкивания такого малочисленного экипажа было то, что это позволяло сократить эксплуатационные расходы корабля, что должно было сделать программу более привлекательной для финансирования. Тем не менее, высшее руководство ВМС было полно решимости минимизировать численность экипажа и в конечном итоге проектная группа вынуждена была утвердить ее в количестве 147 человек, не включая авиаотряда.

Даже после этого увеличения, нет никаких шансов, что Zumwalt сможет провести необходимые спасательные и восстановительные работы, которые военный корабль такого размера должен быть в состоянии осуществлять после серьезны повреждений. Ему просто не хватит членов экипажа, чтобы сделать все необходимое для спасения судна. При этом, что, пожалуй, наиболее поразительно, в какой-то момент руководство ВМС стало с таким энтузиазмом относиться к идее сокращения экипажа, что даже пыталось упразднить должность корабельного кока. Вместо свежеприготовленных блюд, Zumwalt должен был выходить в море с готовой пищей, которую экипаж должен был просто разогревать для себя.

Поскольку затраты многократно выросли, а количество кораблей этого класса упало с 32 до всего трех, широко разрекламированная артиллерийская система Advanced Gun System (AGS), похоже, оказалась бесполезной, поскольку цена 155-миллиметрового снаряда Long Range Land Attack Projectiles (LRLAP) взлетела с десятков тысяч долларов до как минимум 800 тысяч долларов за единицу. Эти резко увеличившиеся расходы побудили ВМС отказаться от планов закупки какого бы то ни было дополнительного количества LRLAP. Таким образом, в обозримом будущем Zumwalt не сможет рассчитывать на использование своих сверхмощных и чрезвычайно дорогих пушек, как было обещано.

При своей текущей цене в 800 тысяч долларов за выстрел, снаряд LRLAP обеспечивает те же 11 килограммов взрывчатого вещества, что и 700-долларовый боеприпас M795. Разумеется, LRLAP значительно превосходит его по дальности и точности, но по цене опережает в 1100 раз. Крылатая ракета Tomahawk, несущая 500-килограммовую боеголовку и стоящая 1 миллион долларов, обеспечивает примерно в 30 раз большую полезную нагрузку на 1 доллар, а по дальности опережает LRLAP приблизительно в 15 раз. Если также учесть сложные и громоздкие автоматические магазины новой пушки Advanced Gun System и автоматизированную погрузку и выгрузку боеприпасов, мы получим ненадежную систему, которая обеспечивает поистине крошечную мощность взрыва на каждый вложенный доллар.

Боевой корабль, не имеющий задачи

Zumwalt – это настоящая катастрофа. Ясно, что он не годится в качестве корабля первой линии. Учитывая, что его пушка «кастрирована», его роль в качестве основного актива противолодочных действий оказывается под вопросом, противовоздушные боевые качества уступают старой рабочей лошадке, эсминцу класса Arleigh Burke, а его защищенность от радаров далека от рекламных обещаний, кажется, что Zumwalt – корабль без задачи.

А если это так, то как же ВМС будут использовать Zumwalt? Эрик Вертхайм, автор и редактор книги «Руководство американского военно-морского института по борьбе с различными флотами мира», отметил, что «насчитывая всего три корабля, этот класс эсминцев может стать чем-то вроде (исключительно дорогого) демонстрационного технологического проекта. И он не одинок в своем мнении.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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