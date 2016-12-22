Поставляемые США на Украину беспилотники разочаровали украинских военных

Поставляемые США на Украину беспилотные летательные аппараты стоимостью в миллионы долларов, которые, как надеялся Киев, должны были помочь в войне против поддерживаемых Россией сепаратистов, оказались совершенно незащищёнными от подавления и взлома, заявили украинские чиновники.

Аналоговые минидроны 72 Raven RQ-11B, поставленные этим летом, настолько разочаровали украинских военных, что советник начальника генерального штаба вооружённых сил Украины Натан Хазин, хорошо знакомый с программой обновления парка беспилотников, сказал, что если бы это зависело от него, он бы обязательно вернул эту технику поставщику.

«С самого начала это было неправильное решение использовать эти беспилотники в нашем конфликте», — сказал Хазин в интервью агентству Reuters.

Запускаемые вручную дроны Raven, изготовленные частной американской компанией AeroVironment, были одними из последних в партии оборудования, поставленного в рамках помощи США Украине, предусматривающей оснащение украинских военных портативными разведывательными беспилотными аппаратами, которые, однако, не получили широкого использования в полевых условиях.

Они, по всей видимости, не оправдали себя в боевых действиях против сепаратистов, которые получают более сложную военную технику.

Пока не понятно, будет ли администрация вновь избранного президента Дональда Трампа снабжать Киев современным военным оборудованием, учитывая его стремление улучшить отношения с Россией и сделать приоритетом борьбу с исламскими боевиками. Ограничения на экспорт американских технологий могут стать препятствием для оказания помощи Украине.

Командование вооружённых сил Украины призналось журналистам Рейтер, что поставленные Америкой дроны имели один принципиальный недостаток: Россия и сепаратисты, которых она поддерживает, могут запросто их перехватывать и глушить каналы передачи данных.

«Это аналоговый комплекс, поэтому каналы управления и данные не защищены от перехвата и подавления современными средствами радиоэлектронной борьбы», — сказал украинский чиновник.

Американские представители на условиях анонимности признали, что возможности России в РЭБ оказались более значительными, чем считалось ранее на момент начала конфликта, но США и украинские военные смогли приспособиться к этому.

Отвечая на вопрос о претензиях Украины, чиновник сказал, что поставки беспилотных летательных аппаратов на Украину затянулись, и к тому времени стало понятно, что «дроны оказались гораздо менее эффективными, чем хотелось бы им и чем хотелось бы нам».

Армия США, как сообщает Рейтер, до сих пор использует эти дроны, но только более совершенные цифровые модели.

Каменный век

В период с марта по июль этого года 38 украинских слушателей прошли обучение на военной базе Redstone Arsenal в Алабаме по программе освоения дронов, сказал представитель армии США.

Командование вооружённых сил Украины заявило, что дроны использовались в зоне АТО, в том числе в боевых условиях.

По словам одного украинского чиновника, общавшегося с журналистами Reuters на условиях анонимности, дроны использовались в зоне АТО, но не на линии фронта.

Хазин сказал, что беспилотники в основном пролежали на складе, и считает их очень уязвимыми, поскольку противник с их помощью может видеть позиции украинских военных и при необходимости легко перехватывать управление. У дронов очень малое время автономности из-за ограниченных возможностей батарей, и они не могут гарантированно решать важные боевые задачи по вскрытию позиций артиллерии противника, сказал он.

«Аналоговая техника это возврат в каменный век БПЛА», — сказал директор программ стратегических технологий в Центре стратегических и международных исследований Джеймс Льюис.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x