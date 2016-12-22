Известный американский актер посмеялся в своем твиттере над жалобами демократов по поводу российских хакерских атак

После того как американские консерваторы долго наблюдали за шоком, который вызвала у большей части Голливуда победа Дональда Трампа , приятно для разнообразия видеть, что хоть одна звезда дала отпор демократам в серии сообщений в твиттере по поводу их заявлений о том, что Россия якобы вмешалась в президентские выборы с целью помочь одержать победу Дональду Трампу

«Обвинять русских в своем проигрыше на выборах, это все равно что обвинять гостиничный номер в том, что вас в нем застали с проституткой», написал известный актер и комик Роб Шнайдер.

На следующий день он продолжил: «Это правда. Русские, возможно, фальсифицировали выборы, показав, что демократы определенно фальсифицировали выборы».

Шнайдер не впервые высмеивает демократов в своем твиттере с момента выборов. В прошлом месяце он написал, что «не видел демократов в таком бешенстве с тех пор, как мы освободили рабов!»

Шнайдер долгое время поддерживал демократов, прежде чем в 2013 году перешел на сторону Республиканской партии.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (2 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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