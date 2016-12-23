Недовольная поражением Клинтон элита винит во всём Россию

Выступая перед крупными спонсорами в Plaza Hotel в Нью-Йорке, Хиллари Клинтон назвала причиной своего поражения взлом электронной почты российскими хакерами, заявив, что Россия «сводила с ней личные счёты».

Но реальность такова, что у американцев свои личные счёты с Клинтонами — они просто устали от них.

Даже президент США Барак Обама присоединился к попыткам оправдать поражение Хиллари на выборах. Когда накануне выборов Клинтон с помощью сфабрикованных новостей опережала соперника по результатам фейковых опросов, Обаму не тревожило вмешательство России в выборы. Но теперь он тоже не может смириться с реальностью грандиозного проигрыша и сменил тон.

С пафосом выступая на пресс-конференции, Обама заявил, что он уверен в том, что президент России Владимир Путин дал команду взломать электронную почту Национального комитета Демократической партии и главы избирательного штаба Клинтон Джона Подесты. Чтобы добавить драматизма, он отметил, что разведка убедила его в том, что Путин вмешивался в американские выборы.

«Нашей целью остаётся послать чёткий сигнал России и другим не допускать подобных вещей в отношении нас, потому что мы можем ответить», — предупредил Обама.

Но если Обама был так обеспокоен фальсификацией выборов, то почему он не поручил провести полный анализ кибератак до 8 ноября? Кроме того, Обама ежедневно знакомится с отчётами ЦРУ, к которым относится с полным доверием. Таким образом, он легко мог поручить провести расследование ещё до выборов.

Жалобы Обамы по поводу того, что СМИ не были достаточно «честными» по отношению к его Хиллари, просто смешны. Изо дня в день вся либеральная пресса только и занималась трёпкой Трампа, называя его развратником, националистом, расистом, марионеткой Путина. По мнению Обамы, американцы дали оценку Хиллари и её электронной переписке — которая были взломана и которая хранилась на её личном сервере — и им не понравилось то, что они узнали.

Даже если разведка США, в конечном счёте, предъявит доказательства вмешательства Путина, это совсем не означает, что Россия в большей степени сфальсифицировала выборы, чем директор ФБР Джеймс Коми. Это означает, что Россия просто украла электронную переписку и раскрыла её общественности. В этом разница.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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