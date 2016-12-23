Новый российский стелс-истребитель превосходит американский практически во всем

Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Россией, несомненно, продолжает накаляться, особенно после выборов в США, которые, как утверждают теперь многие официальные лица в правительстве, оказались под влиянием Владимира Путина. Поэтому, возможно, сейчас следует особенно внимательно следить за военными технологиями, которыми они располагают, не так ли? Благодаря недавней публикации российского авиапроизводителя, мы можем познакомиться с новым стелс-истребителем Т-50.

Созданный на авиационном производственном объединении имени Ю.А.Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, истребитель Т-50 находится в разработке с 2009 года, а его ввод в эксплуатацию ожидается к началу 2018 года. На недавно опубликованных фотографиях можно увидеть новый прототип платформы под рабочим названием Т-50-8 во время рулежки по заснеженной взлетно-посадочной полосе.

Цена самолета оказалась довольно внушительной, более 50 миллионов долларов, однако российские государственные СМИ дружно расхваливали превосходные качества самолета, утверждая, что он несомненно стоит вложенных денег. Т-50 обладает дальностью полета почти 5,5 тысяч километров и способен развить максимальную скорость около 2,5 тысяч километров в час. Особенно много внимания привлекает его авиапушка, способная вести огонь со скоростью 1800 выстрелов в минуту, что в России считают «наилучшим показателем для этого типа оружия в мире».

Американский стелс-истребитель пятого поколения F-35, который в 2015 году был официально введен в строй в версии F-35B, стоит около 100 миллионов долларов за единицу, а его заявленные характеристики значительно уступают Т-50. Российский самолет, как ожидается, поступит в серийное производство уже в следующем году, и Министерство обороны уже подтвердило намерение приобрести «по крайней мере, одну эскадрилью из первой партии».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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