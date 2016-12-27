Не надо дразнить русского медведя

Тяжелейший кризис, который переживает Америка и Запад, является в такой же крайней степени и неуместным — из-за зловещего ухудшения отношений с Россией. Несравнимая с той державой, которая несла угрозу во время холодной войны, Россия, тем не менее, по-прежнему позиционируется как ключевой евразийский «хартленд», стратегический бастион, который нельзя игнорировать. Так было всегда, и так есть сегодня — она остаётся потенциальной угрозой для Европы, и это всегда следует иметь в виду. Но всё же все провокационные действия в этих отношениях в последние годы предпринимали Европа, НАТО и Америка — против России.

Многие в Кремле считают, что их страна сейчас находится в осаде надвигающегося со всех сторон Запада, и поэтому они поддерживают агрессивную стратегию противодействия, даже если это может привести к войне.

Это действительно может означать войну, которая стала бы катастрофой для Америки и Запада. Но из всех кандидатов на пост президента в 2016 году только Дональд Трамп смог предложить политические инициативы, позволяющие за счёт отказа от провокационной экспансии Запада на восток снизить напряжённость и узнать истинные намерения России.

Трамп должен начать с Украины, имеющей особую стратегическую важность для России, но значение которой для Америки ничтожно мало. Это страна, где произошло трагическое разделение на ориентированных на Запад украинцев в западных регионах и этнических русских в восточных областях. Россия мирилась с такой непростой ситуацией на протяжении многих десятилетий; пусть так и продолжается. Кроме того, нельзя позволить, чтобы аннексия Россией Крыма испортила её отношения с Западом, поскольку Крым был частью России на протяжении многих веков, пока не был искусственно оторван Хрущёвым. Помимо этого, примерно 1,5 миллиона из 2,3 миллиона крымчан составляют этнические русские. Поэтому надо отпустить ситуацию и снять санкции.

Во-вторых, президент должен заверить Россию, что Запад не имеет никаких планов в отношении Украины, Грузии, Молдовы или Беларуси и, если на то пошло, любых других народов, отождествляющих себя с традициями православия. В том числе никаких планов у НАТО. Но Запад должен быть готов военными средствами не допустить вмешательства России в дела европейских стран, традиционно отождествляющих себя с западным христианским миром, прежде всего в Прибалтике.

В-третьих, президент должен отказаться от настойчивых требований убрать от власти президента Сирии Башара аль-Асада. Целью как в Сирии, так и в Ираке, должен быть разгром ИГИЛ, и антиасадовский запал этому только мешает. Он также должен наладить хорошие отношения с Россией, которая поддерживает Асада и, таким образом, взяла на себя всю тяжесть основных стратегических усилий в регионе. Америка должна делать то же самое. Враг это ИГИЛ, а не Асад.

В-четвёртых, через такие дипломатические шаги, призванные развеять опасения России в отношении экспансии Запада на восток, Соединённые Штаты должны также попытаться предотвратить сближение России с Китаем. Прочные российско-китайские связи не в интересах США. Китай является страной, обладающей наибольшими возможностями, чтобы бросить вызов Америке по всему миру, выдавливая её из Азии. Если отношения между США и Китаем обострятся, что вполне вероятно в течение ближайших двадцати лет, было бы крайне неразумно и даже безрассудно для Америки иметь ещё вдобавок и враждебные отношения с Россией.

Поэтому надо дать дипломатии шанс. Пора положить конец западным провокациям. Надо дать россиянам некоторую передышку в их ближайшем окружении. И только тогда можно будет понять, насколько реальную угрозу они несут. Если выяснится, что Россия не откажется от своей агрессивности даже перед лицом этих примирительных инициатив, то западные державы под руководством Америки, конечно, имеют достаточно сил, чтобы справиться с ситуацией.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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