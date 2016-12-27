Письмо в редакцию The Buffalo News: мы должны стремиться к миру и избегать войны с Россией

Я вовсе не собираюсь испортить вам отпуск, но мне интересно, кто-нибудь еще заметил, что наше правительство выступает за войну против России? Я уверен, что большинству американцев не известно о том, что около 300 тысяч военнослужащих НАТО, включая ударные подразделения, сейчас находятся на границе с Россией. Мне кажется, сторонники войны в нашем правительстве делали ставку на избрание Хиллари Клинтон. Когда на выборах победил Дональд Трамп, это разрушило их планы.

«Ястребы» в нашем правительстве, такие как сенатор Джон Маккейн, сенатор Линдси Грэм и некоторые другие, пытаются убедить Трампа продолжить реализацию этой программы, во многом подобно тому, как американские поджигатели войны пытались оказать давление на президента Джона Кеннеди с целью вступить в ядерную войну с бывшим Советским Союзом в 1960-е годы.

Теперь российских хакеров обвиняют в содействии избранию Трампа. Они готовы на все, что угодно, чтобы получить повод для вторжения в Россию. Я знаю несколько человек, которые голосовали за Трампа именно потому, что он дружелюбно настроен в отношении Владимира Путина и, возможно, сумеет избежать войны. Могу ли я напомнить моим согражданам, что более 20 миллионов человек погибло во время первой мировой войны, и более 50 миллионов были убиты в годы второй мировой войны. По сравнению с новой мировой войной с Россией обе эти прошедшие войны могут показаться пикником в парке. Неужели мы действительно хотим войны между мировыми державами, которая может означать полное уничтожение человеческой цивилизациями?

Звоните, пишите письма и электронные послания своим представителям в органах власти. Активно боритесь за мир. Мы должны противостоять планам войны с Россией.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (2 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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