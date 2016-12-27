Давний собеседник Путина Киссинджер делает Трампу реверансы

Еще в 1990-е годах, ставший легендой некогда госсекретарь США Генри Киссинджер встретился с многообещающим молодым русским и задал ему ряд вопросов о нем самом.

«Я работал в разведке», наконец сказал ему Владимир Путин, как об этом написано в «Первая персона» — автобиографии Путина, опубликованной в 2000 году, и составленной из многих часов интервью тогда еще неизвестного российского лидера. На что Киссинджер ответил: «Все достойные люди начинали с разведки. И я тоже».

По мере того, как Путин восходил к власти, в итоге став президентом, он и Киссинджер поддерживали теплые отношения, даже когда Соединенные Штаты и Россия начали все больше отдаляться друг от друга. Киссинджер — один из немногих американцев, часто встречающихся с Путиным — вместе с кинозвездой Стивеном Сигалом и руководителем ExxonMobil Рексом Тиллерсоном — следующим госсекретарем США.

Сейчас, когда Дональд Трамп сигнализирует о том, что желает более тесного сотрудничества с Россией, 93-летний Киссинджер позиционирует себя в качестве потенциального посредника — встречаясь с выбранным президентом в частном порядке и делая ему реверансы публично. Как и Трамп, Киссинджер также сомневается в заключении спецслужб о том, что Россия пыталась повлиять на выборы в пользу Трампа.

Некоторые выражают удивление, что учтивый и рассудительный бывший дипломат может найти контакт с дерзким и не стесняющимся в выражениях Трампом. Однако бывалые обозреватели деятельности Киссинджера говорят, что это характерное поведение для внешнеполитического реалиста, который десятками лет находил общий язык с самыми разными президентами. На самом деле, Трамп легко мог бы поладить с Киссинджером — архитектором разрядки с Советами в 1970-х, чтобы воплотить в жизнь свою давнюю цель более теплых отношений между двумя противниками по холодной войне.

«Я думаю, Киссинджер готовит дипломатическое наступление», говорит специалист по России и критик Путина Марсель Ван Херпен, руководящий голландским аналитическим центром Cicero Foundation. «Он реалист. Самое главное для него — международное равновесие, не обращая внимания на разговоры о правах человека или демократии».

Соратники Киссинджера также находятся в контакте с другими людьми в орбите Трампа. Один из главных помощников Киссинджера — Томас Грэм, по словам одного знакомого с вопросом источника, какое-то время обсуждался в переходной команде в качестве возможного посла США в России.

Грэм в начале этого месяца на Капитолийском холме встретился с сотрудниками Комитета Палаты представителей по иностранным делам в сопровождении других обозревателей России. Грэм, похоже, пытается понять, кто разделяет сходные взгляды по России и имеет контакты с переходной командой Трампа.

В последние годы администрации Джорджа Буша, на фоне ухудшившихся отношений с Москвой, Киссинджер объединился с тогдашним сопредседателем сосредоточенной на вопросах двусторонних отношений между США и Россией рабочей группы Евгением Примаковым. Путин тогда благословил это начинание. По словам Киссинджера, Буш тоже рассчитывал, что эта инициатива даст положительные результаты, однако они оказались в лучшем случае скромными: Россия в 2008 году отправила в Грузию войска, что вызвало гнев администрации Буша, которая в ответ наложила на Россию ограниченные санкции.

В феврале в своей речи, посвященной памяти Евгения Примакова, Киссинджер обрисовал свой взгляд на то, как должны работать отношения США-России. «Долгосрочные интересы обеих стран взывают к миру, который трансформирует современную турбулентность в новое равновесие, становящееся все более многополярным и глобализованным», сказал он. «Россию следует воспринимать как важнейший элемент любого нового глобального равновесия, а не как главным образом угрозу для Соединенных Штатов».

Что касается Украины, Киссинджер утверждает, что ее не следует приглашать присоединиться к Западу вот так сразу. «Украина должна быть встроена в структуру европейской и международной архитектуры безопасности таким образом, чтобы она служила связующим звеном между Россией и Западом, а не форпостом для обеих сторон», сказал он.

В Сирии, он также призвал США сотрудничать с Россией. «Совместные усилия США и России, скоординированные с другими крупными державами могут создать образец для мирных разрешений на Ближнем Востоке и возможно в других местах», говорил он тогда.

Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер отметил, что пока не ясно, как далеко Трамп пойдет в улаживании ссоры с Россией. Выбором нового президента в качестве министра обороны является Джеймс Маттис — отставной генерал морской пехоты, который видит Москву в качестве главной угрозы. И Трамп, гордящийся тем, как он умеет заключать сделки, в итоге может посчитать, что Россия в ответ мало что может предложить.

«Станет ли Трамп улучшать отношения с Россией без получения чего-то взамен своего хорошего поведения?», задается вопросом Пайфер. «Если мы готовы принять то, что они делают в Сирии, Крыму и на Востоке Украины, то можем получить улучшение отношений, но пожертвуем другими интересами, и не ясно, что за это получим».

В интервью CBS News, которое было показано в начале этого месяца, Киссинджер говорил как о Трампе так и о Путине в таком тоне, который предполагает если и не благоговение, то уважение.

Трамп, говорит Киссинджер, «имеет возможность войти в историю как очень значительный президент». Из-за ощущения того, что Обама ослабил влияние Америки за рубежом, «можно предположить, что при администрации Трампа появится нечто значительное и новое», говорит он. «Я не говорю что это будет. Я говорю о том, что это уникальная возможность».

Путин, тем временем, это «персонаж Достоевского», говорит Киссинджер. «Это человек с большим чувством связи, чувством внутренней связи с русской историей, такой, какой он видит ее», говорит Киссинджер о Путине.

Кремль посчитал это за комплимент. «Киссинджер знает нашу страну очень хорошо, он знает наших писателей и наших философов так что такие сравнения от него весьма позитивны», сказал представитель российского правительства, добавив, что Киссинджер «обладает глубокими а не поверхностными знаниями».

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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