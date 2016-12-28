Укрепление связей между Россией и Пакистаном бесит США

Геополитика Версия для печати

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Согласно сообщениям информационных источников, растущие стратегические связи между Пакистаном и Россией с тревогой воспринимаются в Вашингтоне. Высокопоставленные должностные лица в Министерстве иностранных дел Пакистана заявили в воскресенье The Nation, что Вашингтон выразил «раздражение» в связи со сближением между Пакистаном и Россией, не посылая при этом Пакистану прямого сигнала об ограничении сотрудничества с Россией.

Пакистан в последние годы укрепил связи с Россией, поскольку Соединенные Штаты явно начали дрейф в сторону Индии.

Во время холодной войны Индия была союзницей России, а Пакистан сохранял близость к США. Однако, в течение нескольких последних десятилетий Соединенные Штаты и Индия оставили позади политику холодной войны. Хотя Пакистан не мог позволить себе полностью «разойтись» с Соединенными Штатами, он наладил контакты с Россией в целях обеспечения баланса.

В рамках этого партнерства 27 декабря в Москве состоится трехсторонняя встреча между Пакистаном, Россией и Китаем, которая будет посвящена обсуждению проблем региональной стабильности.

Высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел заявил, что Вашингтон огорчен многообещающими пакистано-российскими отношениями, и это сообщение было передано в Исламабад.

«Они, разумеется, не могут прямо сказать нам, чтобы мы держались в стороне от России, но они неоднократно пытались донести до нас это пожелание. Мы же считаем, что это партнерство не направлено против какой-либо из стран», сказал он.

Другой чиновник сказал, что недовольство Соединенных Штатов в связи со сближением между Россией и Пакистаном объясняется тем, что в Вашингтоне хотели подтолкнуть Исламабад к вступлению в партнерство с Нью-Дели по борьбе с так называемой террористической сетью.

«Они удивлены нашим дипломатическим успехом с Россией. Они знают, что Китай уже с нами, и поэтому становится все труднее оказывать на нас давление. Наши связи с Россией  не направлены против США, Индии, или какого-то иного государства. Мы должны жить своей жизнью при любых обстоятельствах. И Соединенные Штаты не могут нам в этом помешать», добавил он.


Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов

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