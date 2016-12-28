Абэ показал, что в заключении сделок он не ровня Путину

В Токио действует дымовая завеса по поводу результатов долгожданного визита в Японию российского президента Владимира Путина, состоявшегося 15-16 декабря. Можно сказать, что нынешнее горькое разочарование было неизбежным, поскольку бурный ажиотаж и чрезмерные ожидания накануне визита, будто Путин едет с какой-то магической формулой, способной урегулировать территориальный спор вокруг Курильских островов, были совершенно нереальными.

Когда Путин вежливо отклонил предложение японцев, намеревавшихся подарить ему пару для его собаки акита-ину по кличке Юмэ, это могло быть тонким намеком на то, что он собирается в Японию «налегке». Как бы то ни было, безрассудно воображать, что японская дипломатия улыбок может убедить Россию когда-нибудь отказаться от суверенитета над Курилами, как минимум до тех пор, пока Япония не сделает убедительных шагов по выходу из американской орбиты, что, разумеется, даже не стоит на повестке дня.

Путин приехал на встречу на высшем уровне с премьер-министром Синдзо Абэ, имея сильную позицию, а история учит, что в такие моменты с Россией весьма сложно о чем-то договариваться. Россия успешно отразила стратегию сдерживания, которую применяла администрация Обамы, и сегодня весьма сомнительно, что Дональд Трамп возобновит попытки изоляции и окружения России, даже несмотря на то, что весь военный и внешнеполитический истеблишмент Америки ставит палки в колеса планам Трампа по улучшению американо-российских отношений. И это только первый из факторов.

Во-вторых, Абэ оказался в сложном положении. Обама никогда не испытывал к нему личной симпатии, но тем не менее, американо-японские отношения в последние годы процветали, благодаря ключевой роли Токио в американском «развороте к Азии». Сам Абэ был более чем охотно готов подключиться к этой стратеги разворота, учитывая ее направленность на нейтрализацию Китая. В одиночку Японии недостает средств, чтобы соответствовать растущей мощи Китая. В этой связи перспектива президентства Трампа, мягко говоря, беспокоит Абэ.

Неудивительно, что Япония в данный момент нуждается в России больше, чем Россия в Японии. Таким образом, Путин разыграл свои дипломатические карты с должной проницательностью, предложив в ближайшей перспективе укрепление экономических связей (при этом территориальный спор отодвигается на задний план) и продолжение дискуссии по поводу мирного договора.

У России больше нет необходимости держать политическую «морковку» перед носом Японии ради ее помощи в прекращении «изоляции» в связи с западными санкциями. Россия также не позволит, чтобы отношения с Японией подорвали ее альянс с Китаем, который в настоящее время является неотъемлемой частью глобальной стратегии Москвы.

Во время совместной пресс-конференции с Абэ Путин мягко выдвинул новое предварительное условие для разрешения территориального спора, а именно, что американцам не должно быть позволено какое-либо присутствие на любом из четырех островов, в случае если они будут переданы под контроль Японии. Другими словами, Абе пришлось бы заново согласовывать с Вашингтоном параметры договора о безопасности между США и Японией.

Кроме того, Россия предложила Японии начать переговоры о совместной экономической деятельности на спорных островах, добавив при этом оговорку, что японские компании, действующие на Курилах, должны платить налоги в России. Это все равно, что втирать соль в рану, поскольку такое положение подразумевает, что японские компании признают российскую юрисдикцию над островами. Абэ понимает, что Москва делает безальтернативное предложение типа «не нравится, не бери», но у него нет иного выбора, как принять российскую формулу. Все-таки дипломатия, как известно, это искусство возможного.

Абэ надеется «продать» японскому обществу идею совместной экономической деятельности на Курилах в качестве временного положения в ожидании урегулирования территориального спора со временем. Однако, это будет долгий путь для Абэ. Генеральный секретарь правящей либерально-демократической партии Тосихиро Никаи заявил СМИ, что «большая часть японской общественности разочарована результатами переговоров». Он предупредил, что это должно стать уроком, указывающим на то, что «территориальные переговоры – отнюдь не простая задача».

Передовая статья в Mainichi Shimbun гласит, что саммит «разрушил наши надежды на то, что очередные переговоры продвинут вопрос о северных территориях вперед, и нам остается лишь обдумывать суровую реальность ситуации». Газета также раскрывает очевидную причину резкого изменения позиции Путина:

«Администрация США находится в стадии перехода от одного состава во главе с президентом Бараком Обамой, инициировавшим введение международных санцкций против России, к другой, во главе с избранным президентом Дональдом Трампом, выступающим за сотрудничество с Россией… Россия, по всей вероятности, начала пересматривать свою политику в отношении Японии перед лицом грядущей смены правительства в Соединенных Штатах… Администрация Абэ сталкивается с необходимостью радикально пересмотреть свою внешнюю политику, чтобы определить, как быть дальше с территориальными переговорами с Москвой».

Однако, Абэ не так легко остановить. Он уже объявил о своем намерении посетить Россию в начале наступающего года, чтобы продолжить процесс. По его мнению, благоприятным фактором является вероятность резкой смены настроения в России, если ее нынешние надежды на перемены к лучшему в отношениях с США окажутся несбыточной мечтой. Что можно с уверенностью сказать на сегодняшний день – Путин переиграл Абэ, о чем сказано в комментарии Nikkei Asian Review. Кроме того, оптимизм относительно японо-российских отношений угасает.

Автор — индийский политолог Мелкулангара Бхадракумар, в прошлом дипломат, посол Индии, работавший в Советском Союзе, Южной Корее, Шри Ланка, Германии, Афганистане, Пакистане, Узбекистане, Кувейте и Турции.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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