Theaustralian: мы провоцируем русских, одновременно потворствуя китайцам

Почему в глазах Запада существует такая значительная разница между Россией и Китаем? Ведь обе страны являются великими державами, уступающими в глобальном масштабе лишь США, и мотивированными, как и все страны, большие и маленькие, собственным пониманием национальных интересов.

Для Австралии, разумеется, Китай является крупным торговым партнером, так что у нее имеются очевидные причины поддерживать хорошие отношения с китайской администрацией. Однако, естественная напряженность, существующая между странами, не может служить объяснением тотальной враждебности в отношении России, которая в последние годы стала постоянным элементом риторики Австралии и других западных стран.

Нет необходимости находить Владимира Путина привлекательным, чтобы признать, что Россия имеет очевидную сферу влияния в отношениях со своими соседями.

Исходя из этого, Россия вряд ли будет терпеть открыто враждебный режим на Украине, с которой она разделяет общую границу.

Едва ли следует удивляться тому, что Россию возмутила западная поддержка свержения избранного украинского правительства в 2014 году и замена его администрацией, стремящейся поддерживать тесные связи с НАТО и Европейским союзом.

США также были бы возмущены, и вполне обоснованно, наличием враждебно настроенного соседа в своем регионе. В качестве примера можно привести весьма желчные отношения с Кубой в течение более чем 50 лет, несмотря на недавнее потепление.

Российская аннексия принадлежавшего Украине Крыма в 2014 году была подвергнута резкой критике на Западе, но следует отметить, что на протяжении более двух столетий Крым был частью России, прежде чем стать в 1991 году частью новой независимой Украины.

В течение долгих лет Крым идентифицировался с крупными событиями российской истории, как например Крымская война 1850-х годов, а кроме того, существуют свидетельства, что большинство жителей полуострова выступают в пользу союза с Россией.

Это, конечно, правда, что Россия вмешалась в сирийский конфликт, длившийся с 2011 года, на стороне Асада. Мудрость и справедливость вмешательства в ближневосточные конфликты со стороны чужаков, разумеется, может быть поставлена под сомнение, однако, с западной точки зрения, сохранение существующей светской администрации, пусть и неприятной во многих отношениях, возможно, является более предпочтительным, чем его замена столь же жестокими теократическими оппонентами.

Чем же любое из этих действий России столь существенно отличается от действий Китая, или, если на то пошло, Соединенных Штатов?

Как мы уже видели недавно в связи с поздравительным звонком избранному президенту Дональду Трампу от его тайваньского коллеги, Китай отказывается признать Тайвань независимым государством и настаивает на том, что это просто одна из его провинций, хотя Тайвань существует как самостоятельное образование с конца 1940-х.

Можно вспомнить и о Тибете, который был аннексирован Китаем в 1951 году. Китайцы подавили там восстание против своего правления в 1959-м.

Совсем недавно Китай заявил свою претензию на юрисдикцию над Южно-Китайским морем, отвергая аналогичные требования ряда других стран. В июле арбитражный суд ООН отклонил иск Китая, но это решение было просто отвергнуто китайцами, которые указали, что намерены его игнорировать.

Как российский, так и китайский режимы, разумеется, можно было бы совершенно справедливо охарактеризовать как авторитарные, хотя о политике Китая в этом отношении слышно гораздо меньше, чем о репрессиях путинского режима.

Чем же тогда объяснить столь существенную разницу в западном мнении, особенно если учесть, что Китай представляет собой гораздо более очевидную угрозу для глобального доминирования Запада.

Одной из причин является то, что Россия открыто позиционирует себя в качестве альтернативы Западу в глобальной «культурной войне», чего Китай не делает.

Если оставить в стороне истерические заявления о том, что Россия «взломала» недавние выборы в США – утверждения, которые вписываются в долгую историю русофобии на Западе – русские не возражали бы против того, чтобы стало известно, что они приложили руку к утечке материалов, которая нанесла ущерб Хиллари Клинтон.

Китайцы, со своей стороны, действуют более тщательно, спокойно используя свою экономическую мощь для влияния на западную внешнюю и внутреннюю политику.

Из вышесказанного никоим образом не следует, что Китай должен стать объектом агрессивной внешней политики со стороны Австралии или какой-нибудь другой западной страны. Речь идет лишь о том, что и Китай и Россию следует воспринимать как своекорыстные великие державы, которые и действуют как великие державы в собственных регионах и не приветствуют моральных наставлений со стороны остального мира.

Относительно немногие страны разделяют ценности Запада, но со всеми этими странами следует иметь дело в дипломатических и торговых отношениях. Такого рода реализм в международных отношениях может показаться многим людям непривлекательным, но страны не могут себе позволить роскошь, подобно отдельным людям, любить или не любить другие страны.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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