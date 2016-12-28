Какой он, современный театр?

Театр — это удивительный и завораживающий мир, который издавна привлекал к себе ценителей прекрасного. Он знавал разные времена, переживал периоды упадка и повального увлечения сценой, но всегда оставался особым видом искусства. Но привлекает ли театр людей сегодня так, как раньше? Есть ли у него будущее в век новых технологий, когда даже билеты можно купить через интернет (в том числе здесь http://www.biletico.ru/)?

Он изменился, но не стал хуже

При слове «театр» большинство из нас представляет себе тяжелый занавес, (непременно из красного бархата), зал, замерший в ожидании увертюры, некую торжественность момента. Но вот на сцену выходит актер в современной одежде, начинает говорить, и зритель узнает в его словах монолог гоголевского Хлестакова…

Современный театр совсем не такой, как был раньше. Одной из основных тенденций сегодня становится прочтение классики в новой интерпретации. Ну что же – современное искусство должно идти в ногу со временем. И потом, дело ведь не только во внешнем эффекте. Вспомните Владимира Высоцкого в роли Гамлета. Все, кто приходил на спектакль, замирали, когда он произносил: «Быть или не быть?» И не важно, что в это время Гамлет был одет не в панталоны и длинный камзол, главное — единение зала и сцены, актёра и зрителей. Такие спектакли всегда будут актуальны.

Но постановкой классики репертуар нынешнего театра не исчерпывается. На сцене все чаще можно увидеть спектакли, в основу которых положены произведения наших современников. На смену глубоким философским рассуждениям актеров приходят легкие комедии, новые, иногда довольно провокационные постановки. Иногда они не до конца понятны зрителю, в некоторых из них для усиления действия используются весьма нестандартные подходы, например, ненормативная лексика. Это лишний раз доказывает, что театр — это живой организм, который развивается сообразно времени и ищет своё место в современном мире.

Быть или не быть…

И это не может не радовать. Значит ему не страшны никакие перемены, время над ним не властно. И всегда найдутся люди, которые любят ходить в театр. И не потому, что это весьма престижно, а потому, что им это нравится.

Что дает им театр? Атмосферу праздника, торжественность обстановки, несравнимо большие эмоции, чем кинопросмотр. Зритель становится участником событий, а не посторонним наблюдателем. К тому же в театре есть то, что нет на ТВ и в кино — искренность. Ведь это — не съёмка или запись, здесь актёры играют вживую, и каждое выступление на сцене как первое. Они переносятся в разные эпохи, играют непохожих друг на друга людей и делают это так, что не сопереживать им просто невозможно. Именно за это их и любят, награждают овациями и признанием.

Как и 20-30 лет назад, люди идут за артистами, за режиссерами. А ещё — за мыслями и чувствами, за пищей для размышлений. Ведь современный театр старается быть не только простым развлечение, он стараться донести до зрителей такие проблемы современности, как безразличие, одиночество. Режиссеры и актеры хотят заставить людей задуматься о себе, своей жизни, об окружающих. За рутиной ежедневных дел у людей просто не остается времени на это. А постановки, особенно классические — помогают взглянуть на вещи под другим углом, сквозь призму времени, ведь многие вопросы и проблемы тех времен актуальны и по сей день.

Иными словами, театр будет интересен всегда. Не смотря на экономическую ситуацию, постоянную занятость и темп жизни, люди все равно будут находить время для его посещения. Хотя бы для того, чтобы, переступив порог театра, уйти от своих проблем и насладиться прекрасным миром искусства.

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