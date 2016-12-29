Россия видит в Хафтаре лидера Ливии, подобного аль-Асаду в Сирии

Согласно опубликованному во вторник сообщению The Sydney Morning Herald, Россия поддержала своим авторитетом влиятельного ливийского военачальника, Халифу Хафтара, который находится в конфликте с поддерживаемым ООН правительством национального согласия, заявив, что он должен играть определенную роль в руководстве этой охваченной кризисом страны.

Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов подверг критике представителя Организации объединенных наций в Ливии в связи с тем, что тот отдает предпочтение иным политическим силам в стране.

Этот комментарий означает, что Россия намерена оказать поддержку Хафтану, что может осложнить действия Запада по усилению влияния слабого международно признанного правительства в столице страны Триполи. Россия утверждает, что этот орган, обладающий мандатом ООН, является неэффективным.

«Мы считаем, что ливийцы должны найти компромисс в отношении его участия в новом ливийском руководстве», сказал Гатилов в своих письменных ответах Bloomberg News о Хафтаре, который контролирует большую территорию, чем любая другая фракция в этой разделенной стране.

Растущая роль России в Ливии проявляется в последнее время все более заметно. Ранее она изменила ход войны в Сирии с помощью военной интервенции в поддержку президента Башара аль-Асада в его борьбе против повстанческих сил, главным образом исламистов, поскольку Москва стремится восстановить часть былого советского влияния на Ближнем Востоке и за его пределами.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 4,00 из 5)

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