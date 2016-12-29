Нефтяная рулетка: инвесторы ставят на 100-долларовую нефть

Цены на нефть растут, и спекулянты уже «столбят» бычьи позиции по фьючерсам на ближайшие несколько месяцев, но некоторые трейдеры идут на риск, ставя на гораздо больший скачок цен в ближайшие два года.

Согласно сообщению Bloomberg, некоторые контракты, которые принесут максимальную прибыль, если нефтяные цены к декабрю 2018 году достигнут 100 долларов за баррель, недавно вызвали всплеск интереса. 100-долларовый колл-опцион на декабрь 2018 года «был самым торгуемым контрактом во вторник на всем биржевом рынке нефти. Этот контракт дает владельцу право приобретать декабрьские фьючерсы 2018 года по цене 100 долларов за баррель.

Мало кто из аналитиков ожидает, что цены на нефть поднимутся так высоко в течение ближайших двух лет. Рынок нефти по-прежнему перенасыщен, и даже учитывая сделку ОПЕК, которая уберет с рынка 1,8 миллиона баррелей в день, если будет полностью выполнена, мир все равно будет в изобилии обеспечен нефтью, закачанной в хранилища. Понадобится время, чтобы израсходовать эти запасы и создать превышение спроса на рынке. Тем не менее, внезапный интерес к столь отдаленной возможности большого скачка цен позволяет предположить, что инвесторы становятся более уверенными, что рынок находится на подъеме.

«Это сравнительно дешевый лотерейный билет», сказал директор по товарной стратегии в Saxo Bank A/S Оле Хансен в интервью Bloomberg. «Разумеется, это вовсе не общее мнение рынка, что мы увидим возвращение к таким ценам в обозримом будущем, скорее это страховка против непредвиденных геополитических событий в течение этого периода».

Приобретение таких опционов, возможно, не связано с особенно большим риском, считает Bloomberg. Они могут стоить чуть больше 1 миллиона долларов, в то время как выигрыш будет многократным, если цены все же поднимутся так высоко. Это все равно что поехать в Лас-Вегас играть в рулетку, и поставить на одну или несколько цифр, на которые приходится большое неравенство ставок, и соответственно огромный выигрыш. С другой стороны, всплеск интереса к 100-долларовым опционам может также являться небольшим элементом более широкой программы хеджирования нескольких компаний, проявившимся именно сейчас, поскольку срок исполнения контрактов наступает через два года.

В условиях цен на нефть свыше 50 долларов за баррель, финансовые менеджеры стали гораздо более оптимистично смотреть на рынок нефти. На самом деле, как хедж-фонды, так и другие инвесторы распродали короткие позиции и приобрели длинные, сформировав самую «бычью» чистую длинную позицию за последние два года. ОПЕК еще не убрала с рынка ни единого барреля, однако сделка, заключенная 30 ноября в Вене, уже привела к бычьему тренду на нефть.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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