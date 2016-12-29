Почему покупатели выбирают Авто.Про? Самый подробный каталог автозапчастей

От чего зависит подробность каталога автозапчастей? Прежде всего, это полный переход от линейной системы списков к древообразной базе данных. Для быстрого и эффективного поиска автозапчастей на маркетплейсе АвтоПро достаточно 4 вложений.

В первую очередь, это использование дополнительных строк поиска. В них указываются:

Уникальный номер автомобиля (маркировка ставится на кузове). Как правило, это 17-значный ВИН код. Кодировка по системе EPC используется для маркировки автомобилей, отдельных частей, механизмов и запчастей. Технические характеристики кузова. Объем и мощность двигателя. Тип приводной системы, особенности коробки передач и т.д.

От чего зависит быстрый и комфортный поиск?

Для более удобного поиска в информационном каталоге АвтоПро создан алфавитный список марок авто. Для углубленного поиска запчастей используется еще один список, где указываются основные механизмы и блоки автомобиля.

Все запчасти классифицируются и распределяются в особых разделах при помощи международной кодировки. Узнать спецификацию той или иной детали можно при помощи цифробуквенной маркировки. Ее используют не только интернет-магазины, но и официальные дилеры заводов.

Такие кодировки содержат информацию о технических характеристиках товара, логистические особенности (способы доставки), а также особые данные, которые используют дилеры и представители компании-продуцента.

В информационном каталоге <a href=»http://avto.pro»>http://avto.pro</a> кодировки запчастей привязываются к конкретному техническому описанию и графическому изображению. Это развернутая план-схема или чертеж устройства. Для быстроты поиска один и тот же код ассоциируют с несколькими схемами. Как правило, это:

развернутая схема авто;

чертеж механизма, где находится деталь;

изображение автозапчасти в одном или нескольких разрезах;

детальное описание компонентов запчасти, включая схематический рисунок.

Секреты успешного каталога автозапчастей от маркетплейса АвтоПро

Информационный каталог маркетплейса предлагает не описание товара, а готовое предложение, которое состоит из нескольких пунктов. Прежде всего, это техническое описание товара, его изображение (схема или чертеж).

По сути, это готовая информационная ценность, которую дополняют маркетинговыми инструментами – сравнительным анализом цен, скидками, особыми предложениями, контактными данными покупателя и т.д.

Все вышеперечисленные характеристики привязываются к общепринятой кодировке автозапчасти. Таким образом, подробность каталога маркетплейса АвтоПро зависит от количества дополнительных поисковых строк и информационной ценности товара.

Зачем искать автозапчасти самостоятельно? Начинающие и профессиональные автолюбители начинают поиск деталей с каталога маркетплейса АвтоПро. В итоге, Вы получаете не только уникальное предложение, но и максимум ценной информации.

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