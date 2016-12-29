Почему покупатели выбирают Авто.Про? Самый подробный каталог автозапчастей

От чего зависит подробность каталога автозапчастей? Прежде всего, это полный переход от линейной системы списков к древообразной базе данных. Для быстрого и эффективного поиска автозапчастей на маркетплейсе АвтоПро достаточно 4 вложений.
В первую очередь, это использование дополнительных строк поиска. В них указываются:
- Уникальный номер автомобиля (маркировка ставится на кузове). Как правило, это 17-значный ВИН код.
- Кодировка по системе EPC используется для маркировки автомобилей, отдельных частей, механизмов и запчастей.
- Технические характеристики кузова.
- Объем и мощность двигателя.
- Тип приводной системы, особенности коробки передач и т.д.
От чего зависит быстрый и комфортный поиск?
Для более удобного поиска в информационном каталоге АвтоПро создан алфавитный список марок авто. Для углубленного поиска запчастей используется еще один список, где указываются основные механизмы и блоки автомобиля.
Все запчасти классифицируются и распределяются в особых разделах при помощи международной кодировки. Узнать спецификацию той или иной детали можно при помощи цифробуквенной маркировки. Ее используют не только интернет-магазины, но и официальные дилеры заводов.
Такие кодировки содержат информацию о технических характеристиках товара, логистические особенности (способы доставки), а также особые данные, которые используют дилеры и представители компании-продуцента.
В информационном каталоге <a href=»http://avto.pro»>http://avto.pro</a> кодировки запчастей привязываются к конкретному техническому описанию и графическому изображению. Это развернутая план-схема или чертеж устройства. Для быстроты поиска один и тот же код ассоциируют с несколькими схемами. Как правило, это:
- развернутая схема авто;
- чертеж механизма, где находится деталь;
- изображение автозапчасти в одном или нескольких разрезах;
- детальное описание компонентов запчасти, включая схематический рисунок.
Секреты успешного каталога автозапчастей от маркетплейса АвтоПро
Информационный каталог маркетплейса предлагает не описание товара, а готовое предложение, которое состоит из нескольких пунктов. Прежде всего, это техническое описание товара, его изображение (схема или чертеж).
По сути, это готовая информационная ценность, которую дополняют маркетинговыми инструментами – сравнительным анализом цен, скидками, особыми предложениями, контактными данными покупателя и т.д.
Все вышеперечисленные характеристики привязываются к общепринятой кодировке автозапчасти. Таким образом, подробность каталога маркетплейса АвтоПро зависит от количества дополнительных поисковых строк и информационной ценности товара.
Зачем искать автозапчасти самостоятельно? Начинающие и профессиональные автолюбители начинают поиск деталей с каталога маркетплейса АвтоПро. В итоге, Вы получаете не только уникальное предложение, но и максимум ценной информации.