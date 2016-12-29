Еще одна витающая в облаках феминистка возглавляет «марш мира» до Алеппо в уверенности, что если участников будет много, ДАИШ не посмеют ничего им сделать

Феминистка, введенная в заблуждение дезинформацией лживых СМИ, возглавляет 3000-километровый марш в Алеппо с целью «способствовать осознанию обществом того, что в других частях мира люди страдают».

Канал EuroNews сообщает: «Сотни активистов в понедельник отправились из Берлина в 3,5-месячный путь в Алеппо, чтобы способствовать осведомленности о гуманитарном кризисе в Сирии.

Перед началом марша один из активистов объяснил, почему он принимает участие: «Сейчас Рождество, и, конечно, приятно провести время с семьей, но мы также должны способствовать осознанию обществом того, что в других частях мира люди страдают, и что мы могли бы сделать что-то, чтобы их жизнь стала лучше».

Организаторы марша, получившего название «Гражданский марш за Алеппо», говорят, что группа планирует пройти через Чехию, Австрию, Словению, Хорватию, Сербию, Македонию, Грецию и Турцию.

Международная группа организаторов во главе с журналисткой и блоггером Анной Элбот, предупредила участников, что они должны быть готовы спать «без удобств», поскольку в пути они будут зависеть от пожертвований на еду и кров.

Организаторы говорят, что демонстранты, вероятно, не пройдут весь путь до Алеппо, однако, как ожидается, новые люди присоединятся к группе в ходе ее продвижения к Сирии.

По всей видимости, Элбот мотивирована дезинформацией в западных СМИ, утверждающих, что Асад и Путин убивают детей для развлечения.

Муж Элбот, ее дети в возрасте пяти и семи лет, а также ее мать, примут участие в марше на протяжении первой недели.

Очевидно, она считает, что террористы из группировки ДАИШ, и поддерживаемые США повстанцы, которые регулярно обезглавливают детей, не станут бомбить их марш, поскольку это может испортить их репутацию.

«Такие люди как я считают, что если пять или десять тысяч человек идут маршем и привлекают всеобщее внимание, просто невозможно, что они станут нас бомбить», сказала она.

«Я думаю, что если такое действительно произошло бы, и они нанесли бы удар по мирному маршу, тогда этот мир просто ничего не стоит».

Похоже, никто не рассказывал этой женщине историю другой феминистки и художницы по имени Пиппа Бакка, которая отправилась в путешествие под названием «марш за мир», чтобы продемонстрировать доброту всех людей, пройдя через Ближний Восток, и в Турции, почти в самом начале пути, была изнасилована и убита таксистом.

Мужу Элбот должно быть стыдно за то, что он позволяет матери своих детей рисковать собственной жизнью и благополучием семьи ради демонстрации добродетели, рекламного трюка.

Лживые СМИ, от CNN до BBC восхваляют самоубийственную выходку этой женщины. Брук Болдуин из CNN предположил, что к ней присоединятся и другие люди. Ради того, чтобы «набрать очки» против Путина и Асада, эти короли дезинформации призывают матерей жертвовать своей жизнью на полях сражений в Сирии, на основании бредовой идеи о том, что ДАИШ просто не станет их убивать.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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