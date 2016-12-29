Бангладеш критикует манипуляции в СМИ против России и Сирии

Согласно сообщению бангладешского новостного сайта Bdnews24, влиятельные силы в Соединенных Штатах Америки по-прежнему стремятся представить Россию как противника, и в то же время они добиваются смены правительства и фрагментации Сирии.

«Почему же теперь сирийский город Алеппо привлекает внимание всего мира, когда армия, наконец, вырвала восточную часть города из рук разношерстной группы экстремистов во главе с бывшим фронтом аль-Нусра?», спрашивают журналисты.

Несмотря на их многочисленные преступления, Соединенные Штаты, Франция, Британия, Саудовская Аравия, Катар и Израиль говорят об этих военизированных формированиях как о «сирийских повстанцах».

«То, что происходит сейчас в Алеппо – это на самом деле возмутительно и весьма трагично. Но еще более возмутительно, что трагедия превращается в объект пропаганды», подчеркивают бангладешские журналисты.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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