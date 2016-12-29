Трамп рассматривает патриарха американской политики, 93-летнего Генри Киссинджера, как связующее звено с Россией

Дональд Трамп рассматривает возможность воспользоваться помощью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, чтобы восстановить отношения Вашингтона с Россией.

Кремль приветствовал новость о том, что 93-летний патриарх американской политики, уже проведший ряд консультаций с Трампом, может сыграть важную роль в формировании американской политики.

Как утверждают, Киссинджер посоветовал Трампу разработать план прекращения санкций в отношении Москвы, позволяющий «признать доминирование России» на постсоветском пространстве — в Беларуси, Украине, Грузии и Казахстане.

По данным немецкой газеты Bild, западные спецслужбы считают, что эти шаги могут быть частью сформулированной Киссинджером более обширной стратегии, согласно которой Россия может уйти из восточной Украины в обмен на отказ Запада от критики по поводу Крыма.

У Киссинджера сложились тесные связи с президентом Владимиром Путиным, и он уже встречался с Трампом после его победы на выборах.

Решение позволить Кремлю полную свободу действий на территориях, которые он считает своим задним двором, порадует Москву.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, «Киссинджер является одним из самых мудрых экспертов, обладающих глубокими знаниями в российских делах и российско-американских отношениях».

В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что он выступает за улучшение отношений с Россией.

Киссинджер, который был советником по национальной безопасности при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде, впервые встретился с Путиным в 90-е годы и посетил его, когда тот стал президентом.

Между ними завязались хорошие отношения после того, как выяснилось, что оба начинали свою карьеру в разведке.

В этом месяце Киссинджер охарактеризовал российского лидера, бывшего сотрудника КГБ, как «человека с большим внутренним чувством связи с русской историей, как он её себе представляет».

Политик призвал Запад принять часть ответственности за конфликт на Украине. В одном из интервью в 2014 году он сказал, что Крым это «особый случай», и хотя аннексия Россией полуострова неправомерна, но это «не является шагом к глобальному господству».

Трамп заявил в ходе избирательной кампании, что он рассмотрит возможность признания аннексии Крыма и снятия санкций в отношении Москвы.

Киссинджер и вновь избранный президент совершенно разные люди — один опытный дипломат, а другой — нахальный популист — но они уже встречались неоднократно. Как пишет американское онлайн издание Politico, Киссинджер «позиционирует себя как возможный посредник» в отношениях с Москвой.

Старый политик является противоречивой фигурой. Он получил Нобелевскую премию мира в 1973 году за его усилия положить конец войне во Вьетнаме, но был подвергнут критике за решение о бомбардировках США в Камбодже.

В Москве его помнят как одного из архитекторов разрядки в 70-е годы.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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