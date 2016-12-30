Audi в своей праздничной рекламе пропагандирует «гендерно-нейтральные» идеи

Либералы полагают, что половая принадлежность человека не связана с биологией, несмотря на здравый смысл и научные доказательства, свидетельствующие об обратном. Исходя из этого, они ведут политику, направленную на уничтожение остатков «гендерных стереотипов» и в настоящее время обратились с этой целью к детским игрушкам.

Рекламный ролик от Audi Spain содержит послание о гендерно-нейтральных игрушках в автомобильной рекламе. Этот анимационный сюжет был размещен на YouTube 17 декабря, как раз перед Рождеством.

В рекламном ролике изображен закрытый магазин игрушек, разделенный на розовый и голубой секторы. Слегка похожая на Барби кукла решает отказаться от своего розового экипажа и вместо него выбирает скоростной голубой автомобиль в «мужском секторе». Проезжая по магазину, она видит, что некоторые из ее «коллег-игрушек» также переменили стороны и ведут себя нестандартно, бросая вызов гендерным стереотипам. Например, спортивный болельщик-мужчина потягивает кофе в уютном кафе на розовой стороне магазина, а куклы-девушки пинают футбольный мяч.

В конце ролика магазин снова открыт и маленький мальчик находит голубой автомобиль, в котором сидит девочка-кукла в розовом платье. Мальчик спрашивает свою маму, может ли он взять этот автомобиль, но его мать, заметив куклу внутри отвечает, «но, дорогой, они ведь не продаются вместе, не так ли?», и кладет куклу обратно на полку поблизости от ее розовой кареты.

Мальчик хватает машину, а затем решает захватить и девочку-куклу тоже. На экране появляется субтитр, который гласит: «Потому что игра, как и вождение, не должна подчиняться гендерным стереотипам. Давайте изменим правила игры в это Рождество».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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