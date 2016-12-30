Белый дом под мощным давлением: от него требуют публикации хоть каких-то доказательств кибервзломов России

Разумеется, речь идет о стратегии «валить все на Россию». Это обычный прием, который Хиллари использовала для объяснения правонарушений, совершенных ей самой и ее сотрудниками, и о которых стало известно благодаря утечке электронных писем через Wikileaks. Это серьезно подорвало ее шансы на успех, поскольку стало подтверждением того, что за кулисами действовали многие коррумпированные люди, уже находившиеся под подозрением.

Тот факт, что «чрезмерно обидчивые неудачники» и официальные СМИ идут в этой своей стратегии ва-банк, демонстрирует, насколько отчаянно они и их кукловоды из глобальных элит хотят удержать свою ускользающую власть. Они ни перед чем не остановятся, придумывая и распространяя дезинформацию для подтверждения своих заявлений. Собственно, именно это они и делают.

Однако, так же как и раньше, когда эта стратегия провалилась во время выборов, это происходит снова. Сталкиваясь с растущим давлением, Белый дом во главе с президентом Обамой, вынужден искать доказательства, хоть какие-нибудь доказательства, подтверждающие утверждение, что русские помогли Дональду Трампу победить на президентских выборах.

Время уходит, поскольку 20 января 2017 года Трамп займет свой пост, поэтому если они хотят остановить его, следует действовать прямо сейчас! Однако, не стоит особенно волноваться.

Эта безнадежная попытка – всего лишь очередная отчаянная мера, на которую идут крайне-левые, чтобы подорвать доверие к Дональду Трампу, вступающему на президентский пост. Они будут делать все возможное, чтобы сделать процесс передачи власти как можно более уродливым, скулить и кричать, когда их будут вытаскивать из офиса, возможно, лишая власти на целые восемь долгих лет.

Существует очень простое объяснение, почему до сих пор не опубликовано доказательств российского вмешательства в президентские выборы: их просто не существует. Поэтому не обращайте внимания на шум, сосредоточьтесь на реальности, пора отправляться на работу.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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