Россия определяет будущее Ближнего Востока

Накануне Рождества в Москве собрались руководители Ирана, России и Турции. Эту важную встречу организовал президент России Владимир Путин. После её завершения российский министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о достижении важного соглашения о расширении зоны прекращении огня в Сирии за пределы разрушенного Алеппо, а также о предоставлении гуманитарной помощи гражданскому населению и обеспечении его безопасности.

Неоспоримым является тот факт, что это стало подтверждением резко усилившегося влияния Путина на Ближнем Востоке. В этом важном саммите Соединённые Штаты не играли никакой роли.

Решение Путина в прошлом году о военном вмешательстве в сирийскую войну способствовало росту влияния России в этом регионе. В краткосрочной перспективе своими действиями Москва значительно укрепила позиции президента Сирии Башара Асада.

Исторически сложилось так, что Москва всегда было обеспокоена обеспечением безопасности своих границ, особенно в Восточной Европе, и в целом воздерживалась от использовании вооружённые сил вдали от своей территории. И вот теперь Путин отказался от этого традиционного подхода, что позволило ему стать ведущим игроком в военном конфликте на Ближнем Востоке.

Россия имеет долгую историю своего участия в делах этого нестабильного региона, особенно в Сирии. Разразившийся в 1956 году Суэцкий кризис привёл к разрыву отношений между западными союзниками, поскольку администрация Эйзенхауэра отказалась поддержать наступление войск военной коалиции Англии, Франции и Израиля, имевшее целью вернуть под контроль Суэцкий канал и захватить у охваченного националистическими настроениями Египта весь Синайский полуостров.

С того времени и до конца холодной войны Москва играла важную роль в регионе.

У Сирии также были тесные военные связи с Египтом, и эти две страны вместе участвовали в арабо-израильской войне в 1973 году. Война Судного дня привела к обострению американо-советского ядерного противостояния. Этот конфликт, возможно, был таким же серьёзным, как и Кубинский кризис в октябре 1962 года, хотя остался без должного внимания мировой общественности, в отличие от последнего.

Президент США Джимми Картер выступил посредником в египтско-израильских мирных переговорах. Позднее Джордж Буш и госсекретарь Джеймс Бейкер инициировали сложные многосторонние переговоры с участием Москвы, которые закончились частичным израильско-палестинским примирением.

Президент Барак Обама объявил использование Дамаском химического оружия «красной чертой», за которой последует ответный военный удар. Но когда отравляющие вещества были применены, он так ничего и не предпринял.

Путин воспользовался возможностью и убедил Сирию отказаться от оружия массового поражения. В будущем эти события, возможно, будут рассматриваться как отправная точка падения американского влияния в регионе.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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