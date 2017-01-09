Число поклонников Путина в Европе и Америке продолжает расти

Популистские лидеры и почитатели Путина появились как на левом, так и на правом фланге политического спектра. Марин Ле Пен, Найджел Фараж и Дональд Трамп, выражавшие восторг и поддержку этому «уважаемому» лидеру, могут служить прекрасными примерами справа. Тем не менее, Европа не может игнорировать тот факт, что лидеры центристских и левых партий также высказываются за более тесные связи с Россией. В Болгарии независимый кандидат Румен Радев победил во втором туре президентских выборов практически одновременно с молдавским кандидатом Игорем Додоном. Оба они настроены пророссийски, хотя и являются социалистическими лидерами.

Особую тревогу вызывают результаты выборов в Молдове, которая в настоящее время, после семи лет углубления связей с ЕС, оказалась под властью президента, готового отказаться от действующего соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Общим обстоятельством, касающимся Додона и Радева, является то, что оба эти лидера пришли к власти на волне общественных настроений, направленных против истеблишмента, которые стали результатом постоянной коррупции и слабого экономического роста при прежних проевропейских руководителях. Риторика, окружавшая их триумф, не слишком отличается от обвинений Трампа в адрес «обманщицы Хиллари». Радев одобрил заявления избранного президента США о расширении диалога с Россией, утверждая, что это «дает нам надежду на мирное урегулирование конфликтов в Сирии и на Украине, а также на ослабление конфронтации».

Новый лидер Болгарии присоединится к уже сформировавшимся оппозиционным силам в ЕС, возражающим против продолжения режима санкций в отношении России. Греческий премьер Алексис Ципрас, итальянский Маттео Ренци и венгерский Виктор Орбан неизменно выражали недовольство по поводу этого режима. Тем временем в Эстонии Юри Ратас недавно был приведен к присяге в качестве лидера центристской партии и премьер-министра коалиционного правительства. Его партия традиционно являлась пророссийской, однако с недавних пор она дистанцировалась от своих связей с Единой Россией. Хотя Ратас не выражал желания изменить внешнюю политику Эстонии, лишь время покажет, что будет означать для этой балтийской страны «крупнейший политический сдвиг с момента восстановления независимости Эстонии».

В то время как болгарские и эстонские выборы едва ли привлекли существенное внимание в мире, победа Франсуа Фийона на праймериз республиканцев во Франции отражает более тревожный сдвиг в динамике отношений между Европой и Россией. Более консервативный претендент на лидерство в партии может столкнуться с Марин Ле Пен во втором туре выборов. Фийон, резко контрастирующий со своим бывшим соперником Алленом Жюппе, намекал на объединение с Россией в Сирии и является яростным противником экономических санкций. В апреле он приветствовал резолюцию французского парламента, которая призывала к отмене санкций, характеризуя их как «неэффективные и стратегически разрушительные для наших фермеров». По его мнению, Европа не может продолжать применение санкций против России, если обе стороны намерены успешно объединить усилия для борьбы против «Исламского государства» (ДАИШ).

Что касается Марин Ле Пен, ее восхищение Путиным давно не секрет, и ее партия недавно подтвердила получение российского финансирования. В соседней Германии Ангела Меркель должна защищать свою позицию против крайне правой партии «Альтернатива для Германии», чей лидер Фрауке Петри также возражает против санкций в отношении России.

Итак, что же все это означает для Европейского союза? В марте прошлого года в ходе заседания Совета по международным отношениям ЕС принял «двойной подход», в рамках которого должны сочетаться избирательный диалог и продолжение санкций. Цель этого подхода заключалась в поддержании единства ЕС в свете недовольства некоторых, в основном южных, членов блока. Однако, сегодня, по прошествии времени, кажется очевидным, что этого подхода недостаточно. Хотя обстоятельства, которые привели к победе пророссийских лидеров в каждой стране, ни в коем случае нельзя назвать совпадающими, тем не менее можно увидеть динамику, которая связывает их политические взгляды. В некоторых случаях их роднит евроскептицизм, в других – недовольство истеблишментом. Почти все они возникли под влиянием экономических неурядиц и анти-иммигрантских настроений. Все большее число лидеров сокрушаются по поводу эффекта, который санкции оказали на их собственную экономику.

К сожалению, реальность такова, что большинство из этих государств являются беднейшими странами Евросоюза, которые чувствуют, что являются «проигравшими» в рамках санкционного сценария. Это вовсе не означает, что крупные державы не подверглись негативному воздействию. Так, например, Германия и Франция потеряли колоссальные суммы, соответственно 36 и 8 миллиардов евро, от прерванного российского экспорта. Традиционно роль этих двух крупных держав в минском диалоге означает, что они неизменно тверды в своей позиции относительно пролонгации санкций, но выборы 2017 года могут означать резкое изменение этого статус-кво.

Наступили непредсказуемые времена, и ЕС необходимо решать проблемы, связанные с ростом популярности пророссийских лидеров. Все более радикальные тенденции в левой и правой частях политического спектра сигнализируют о необходимости ответа на вызовы экономического и миграционного кризисов. До сих пор остается неясным, насколько далеко будет простираться растущее российское влияние в Европе.

Страны-члены ЕС должны понимать, что санкции не предназначены для того, чтобы принести выгоду стране, которая их вводит, а являются политическим сигналом тем, кто нарушает международное право. Эти санкции служат напоминанием о том, что российская оккупация Украины не может оставаться безнаказанной.

Таким образом, смягчение этой позиции не приведет к урегулированию кризиса, вопреки утверждениям некоторых из упомянутых лидеров. Экономические обиды не должны стоять на пути демократии, прав человека, верховенства закона, а также принципа территориальной целостности, которые являются скрепляющими силами единой Европы. Пренебрежение этими ценностями угрожает самой основе, на которой сформирован и стоит Европейский Союз.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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