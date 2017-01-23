Прогноз мировых событий на 2017 год от аналитиков Stratfor

Согласно прогнозам частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, США и Европа в 2017 году будут оставаться супердержавами. Европа будет без особого успеха бороться с финансовым кризисом, Россия продолжит укреплять свою оборонную мощь, Исламское государство (ДАИШ) будет ослаблено, а вот Аль-Каеда, напротив, будет набирать силу.

Соединенные Штаты при Дональде Трампе

В течение долгого времени Соединенные Штаты прилагали значительные усилия в войне с исламским миром, однако в 2017 году эти усилия будут свернуты. Вместо этого Америка сконцентрируется на укреплении собственной оборонной мощи и повышении экономической конкурентоспособности.

США станут менее активны в решении глобальных проблем. На первый взгляд, это вполне соответствует идеологии избранного президента Дональда Трампа, который ранее предупреждал о своем намерении снизить активность Америки в связи с ее зарубежными обязательствами. Однако, это вовсе не так просто, как может показаться. Пересмотр торговых соглашений будет трудной задачей для Трампа, поскольку мировая экономика зависит от международной торговли. Следовательно, внезапные изменения в политике будут практически невозможны. Даже если бы Североамериканское соглашение о свободной торговле было пересмотрено, это не оказало бы влияния на торговые отношения в регионе.

Вероятно, США введут торговые барьеры с Китаем, что в свою очередь приведет к размолвке между Вашингтоном и Пекином. Трамп поставит под сомнение «политику одного Китая» и США пострадают от этого. Пекин прекратит торговлю с Вашингтоном и США будут открыты для Тихоокеанского рынка.

Начнется процесс распада Европейского союза

В течение долгого времени существовали прогнозы, согласно которым Европейский союз будет постепенно распадаться. В 2017 году этот процесс станет заметным. Выборы во Франции, Германии и Италии окажут влияние на существование еврозоны. Впрочем, страны Восточной Европы (во главе с Польшей) объединятся в связи с напряженностью, исходящей от России.

Россия

Россия воспользуется преимуществами напряженности в Европе. Она расколет европейское единство по вопросу санкций, что позволит Москве расширить влияние в странах ближнего зарубежья и приведет к напряженности в германо-российских отношениях. Однако, администрация Трампа ослабит санкции в отношении России и активизирует сотрудничество с Москвой в Сирии.

Россия будет усиливать свою оборонную мощь и влияние на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты попытаются сдержать российскую экспансию. «Россия будет продолжать играть роль возмутителя спокойствия и миротворца на Ближнем Востоке, чтобы торговаться с Западом. Сирийское мирное урегулирование по-прежнему будет оставаться недостижимым, а Россия сблизится с Тегераном, в то время как отношения между США и Ираном ухудшатся», гласит прогноз событий на 2017 год от Stratfor.

Напряженность на Ближнем Востоке будет расти. В северном Ираке и Сирии обострится соперничество между Ираном и Турцией. В то время как Турция будет стремиться расширить свое влияние для контроля курдского сепаратизма, целью Ирана будет создание собственной сферы влияния.

ДАИШ

Военные операции по борьбе с ДАИШ в 2017 году пойдут на спад. Это вызовет обострение борьбы между местными и региональными игроками за ресурсы и территории. Акции ослабленной группировки ДАИШ будут ощущаться в разных точках мира на фоне роста терактов и вооруженного сопротивления властям, в том числе и за пределами ближневосточного региона.

Это не приведет к завершению напряженности для Ближнего Востока, поскольку Аль-Каеда станет в дальнейшем более активной.

Китай: высокий уровень корпоративной задолженности станет серьезной проблемой

Китай расширит свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако, его ожидает снижение темпов экономического роста.

Усилятся связи Пекина с Москвой в области энергетических проектов, военного сотрудничества и кибер-технологий. Действия администрации Трампа приведут к ссоре между Вашингтоном и Пекином. Трамп, возможно, введет тарифы на китайские товары.

Мир в целом снизит зависимость от китайской продукции. Китай также попытается сократить импорт и производить товары внутри страны, что в конечном итоге должно подстегнуть его экономический рост. Это, в частности, окажет влияние на мировую экономику.

Высокие уровни корпоративной задолженности будут представлять серьезную проблему для Китая в 2017 году. Что же касается Южно-Китайского моря, в этом вопросе Пекин будет проводить умеренную политику.

Прогноз экспертов на 2017 год также предполагает, что инфляция вернется на глобальные рынки, и это вынудит центральные банки применить более жесткую монетарную политику. Кроме того, Британия будет терять свое влияние в Европе.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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