Перспективы трехсторонних отношений между Китаем, США и Россией в 2017 году

Выход Британии из Европейского союза и избрание Дональда Трампа президентом США отражают сегодняшнее состояние общественного мнения на Западе. Рост и процветание популизма – такова характеристика «новой нормальности». Будь то треугольник или «трехсторонник», отношения между Китаем, Россией и Соединенными Штатами стабильно развиваются: для китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства характерен активный рост, отношения между Китаем и США в целом стабильны, а готовность Трампа улучшить взаимоотношения между США и Россией тепло приветствуется российским президентом Владимиром Путиным. В свете сказанного представляется целесообразным исследовать перспективы развития отношений между тремя странами в 2017 году.

Начнем с того, что стратегическое сотрудничество между Пекином и Москвой будет по-прежнему активно развиваться. Две страны сформировали зрелое и юридически узаконенное всеобъемлющее стратегическое партнерство. Китай и Россия имеют схожие политические и дипломатические интересы – продвижение многополярности на мировой арене. Хотя Россия может укрепить свои связи с Соединенными Штатами, это не будет препятствовать развитию ее отношений с Китаем.

Китай и США, в наступившем году, возможно, ожидают споры по некоторым вопросам, но потенциальные риски находятся под контролем. Трамп, вероятно, может бросить вызов приверженности Пекина «политике одного Китая», что добавит остроты китайско-американским отношениям. Однако, существуют институализированные и всесторонние каналы связей между Пекином и Вашингтоном, способные минимизировать риски.

Кроме того, Трамп всегда был типичным прагматичным бизнесменом, который ставит интересы выше идеологии. Вашингтон ведет активную торговлю с Пекином и нуждается в поддержке последнего по ряду международных вопросов. Умышленное создание проблем для Китая не только поставило бы под угрозу китайско-американские отношения, но и нанесло бы вред экономическим и дипломатическим интересам США, что отнюдь не является наилучшим выбором для Трампа.

В 2017 году отношения между США и Россией, возможно, потеплеют, и они с большой вероятностью будут сотрудничать в рамках антитеррористических операций. В то время как Вашингтон намерен воспользоваться опытом и возможностями Москвы в формировании единого антитеррористического фронта чтобы смягчить свое собственное стратегическое давление, Москва пытается использовать сотрудничество по борьбе с терроризмом чтобы выйти из нынешнего тупика и возобновить нормальные отношения с Западом.

Тем не менее, наблюдателям не стоит придерживаться слишком оптимистичного мнения о перспективах российско-американских отношений. Решимость в защите национальных интересов является основной причиной взаимопонимания между Путиным и Трампом. Исходя из анализа истории и сегодняшней действительности, Россия и США всегда имели противоположные интересы и дипломатические цели. Кризисы на Украине и в Сирии означают, что в краткосрочной перспективе у Москвы и Вашингтона отсутствует основа для формирования тесных связей. Застарелые конфликты делают маловероятным существенное улучшение отношений между Россией и США.

Будущая ориентация отношений между Китаем, Россией и США зависит от дипломатической политики Трампа. Учитывая его лозунги «сделать Америку снова великой» и «Америка прежде всего», весьма вероятно, что Трамп может перенести акцент с иностранных инвестиций на внутреннее строительство. В связи с этим, стабильная внешняя среда имеет жизненно важное значение, и следовательно, без поддержки со стороны Китая и России не обойтись.

Вероятно, в 2017 году Соединенные Штаты будут все больше нуждаться в Китае и России, а это означает, что с Вашингтоном будет легче сотрудничать. Кроме того, Трампу как президенту придется подходить к международным и внутренним проблемам с политической точки зрения. Его слова и поступки будут ограничены политической культурой США и международным порядком. Это означает, что в наступившем году внешнюю политику США не ожидают радикальные перемены.

Итак, подведем итог. В 2017 году отношения между Россией и США могут улучшиться. Китайско-американские отношения могут осложниться, но в умеренной степени. Китайско-российские отношения продолжат динамичное развитие. Другими словами, отношения между Китаем, Россией и США в наступившем году будут оставаться стабильными.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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