Перспективы трехсторонних отношений между Китаем, США и Россией в 2017 году

Выход Британии из Европейского союза и избрание Дональда Трампа президентом США отражают сегодняшнее состояние общественного мнения на Западе. Рост и процветание популизма – такова характеристика «новой нормальности». Будь то треугольник или «трехсторонник», отношения между Китаем, Россией и Соединенными Штатами стабильно развиваются: для китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства характерен активный рост, отношения между Китаем и США в целом стабильны, а готовность Трампа улучшить взаимоотношения между США и Россией тепло приветствуется российским президентом Владимиром Путиным. В свете сказанного представляется целесообразным исследовать перспективы развития отношений между тремя странами в 2017 году.
Начнем с того, что стратегическое сотрудничество между Пекином и Москвой будет по-прежнему активно развиваться. Две страны сформировали зрелое и юридически узаконенное всеобъемлющее стратегическое партнерство. Китай и Россия имеют схожие политические и дипломатические интересы – продвижение многополярности на мировой арене. Хотя Россия может укрепить свои связи с Соединенными Штатами, это не будет препятствовать развитию ее отношений с Китаем.
Китай и США, в наступившем году, возможно, ожидают споры по некоторым вопросам, но потенциальные риски находятся под контролем. Трамп, вероятно, может бросить вызов приверженности Пекина «политике одного Китая», что добавит остроты китайско-американским отношениям. Однако, существуют институализированные и всесторонние каналы связей между Пекином и Вашингтоном, способные минимизировать риски.
Кроме того, Трамп всегда был типичным прагматичным бизнесменом, который ставит интересы выше идеологии. Вашингтон ведет активную торговлю с Пекином и нуждается в поддержке последнего по ряду международных вопросов. Умышленное создание проблем для Китая не только поставило бы под угрозу китайско-американские отношения, но и нанесло бы вред экономическим и дипломатическим интересам США, что отнюдь не является наилучшим выбором для Трампа.
В 2017 году отношения между США и Россией, возможно, потеплеют, и они с большой вероятностью будут сотрудничать в рамках антитеррористических операций. В то время как Вашингтон намерен воспользоваться опытом и возможностями Москвы в формировании единого антитеррористического фронта чтобы смягчить свое собственное стратегическое давление, Москва пытается использовать сотрудничество по борьбе с терроризмом чтобы выйти из нынешнего тупика и возобновить нормальные отношения с Западом.
Тем не менее, наблюдателям не стоит придерживаться слишком оптимистичного мнения о перспективах российско-американских отношений. Решимость в защите национальных интересов является основной причиной взаимопонимания между Путиным и Трампом. Исходя из анализа истории и сегодняшней действительности, Россия и США всегда имели противоположные интересы и дипломатические цели. Кризисы на Украине и в Сирии означают, что в краткосрочной перспективе у Москвы и Вашингтона отсутствует основа для формирования тесных связей. Застарелые конфликты делают маловероятным существенное улучшение отношений между Россией и США.
Будущая ориентация отношений между Китаем, Россией и США зависит от дипломатической политики Трампа. Учитывая его лозунги «сделать Америку снова великой» и «Америка прежде всего», весьма вероятно, что Трамп может перенести акцент с иностранных инвестиций на внутреннее строительство. В связи с этим, стабильная внешняя среда имеет жизненно важное значение, и следовательно, без поддержки со стороны Китая и России не обойтись.
Вероятно, в 2017 году Соединенные Штаты будут все больше нуждаться в Китае и России, а это означает, что с Вашингтоном будет легче сотрудничать. Кроме того, Трампу как президенту придется подходить к международным и внутренним проблемам с политической точки зрения. Его слова и поступки будут ограничены политической культурой США и международным порядком. Это означает, что в наступившем году внешнюю политику США не ожидают радикальные перемены.
Итак, подведем итог. В 2017 году отношения между Россией и США могут улучшиться. Китайско-американские отношения могут осложниться, но в умеренной степени. Китайско-российские отношения продолжат динамичное развитие. Другими словами, отношения между Китаем, Россией и США в наступившем году будут оставаться стабильными.
Russia West Relations.
There are three issues Russia and the West will never agree on. The West should drop these issues from the agenda, unless they are looking for confrontation.
These strategic and necessary for Russia’s survival issues are:
Crimea is an “unsinkable aircraft carrier” for Russia is the south , same as Japan is for the USA in the Far East. That is why it will always be “Russian”.
Russia will never give up its Kuril Islands to Japan. If the islands are lost, the entire nuclear submarine fleet, based on Kamchatka Peninsula, will be blocked in without safe access to Pacific Ocean.
Russia will do everything necessary to keep Syria pro-Russian. If control over Syria is lost, this would allow building of natural gas pipeline from Arab nations to Europe. Russia would lose control over Europe’s natural gas market, the main source of revenue for Russia’s state budget.
Serguei Semine, PhD.