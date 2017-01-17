Россия для Америки — друг или враг?

Россия является одновременно и врагом и союзником Соединенных Штатов. В этом нет ничего необычного. Мы когда-то вели войны против Англии, Италии, Германии и Японии. Сегодня эти страны – наши союзники. Слово «друг» в названии статьи – неточное. Люди могут быть друзьями, но страны – нет. Страны формируют альянсы, когда у них имеются совпадающие цели. И они разрывают эти альянсы, когда цели вступают в конфликт.

Во время второй мировой войны Соединенные Штаты и Россия были союзниками, и этот альянс дал США колоссальные преимущества. Германия направила свои лучшие армии на восточный фронт сражаться с русскими и 70 процентов потерь она понесла именно в боях против России. Русские потеряли в той войне около 20 миллионов человек. Однако, после войны Россия попыталась расширить свое влияние в Восточной Европе и других местах, а Соединенные Штаты выступали против российской экспансии. В результате альянс распался.

В течение 25 лет, с начала 1950-х по 1978 год существовал альянс между Соединенными Штатами и Ираном. Эти отношения возникли после того, как американское ЦРУ в 1953 году свергло иранское правительство. А завершились они в 1978 году, когда иранцы грубо выставили США за дверь. С тех пор большую часть времени у Соединенных Штатов были враждебные отношения с Ираном. И сегодня остается неясным, какими эти отношения будут в течение следующих нескольких лет.

Американцы были очарованы Китаем с конца восемнадцатого века до 1949 года, когда Китай оказался под властью коммунистического режима Мао Цзэдуна. Американцы с большим оптимизмом смотрели на Китай, видя в нем страну грандиозных возможностей для христианских миссионеров, для демократии и американского бизнеса. Китайские интеллектуалы в такой же степени были заинтригованы американской наукой, медициной, техникой и методами образования. С 1949 года между Америкой и Китаем установились враждебные отношения, которые продолжались до тех пор, пока президент Никсон не сломал лед в 1972 году. Улучшение отношений, которое дипломаты называют «возобновлением дружественных отношений», позволило американским компаниям разместить свое производство в Китае и использовать обильные и дешевые трудовые ресурсы этой страны, а также превратило китайцев в энтузиастов капитализма. Сегодня Америка и Китай с опаской следят за амбициями друг друга в Южной Азии.

Между Соединенными Штатами и Турцией в течение более полувека существовал прочный союз. Но эти отношения значительно ухудшились, когда США в 2003 году вторглись в Ирак. На сегодняшний день будущее американо-турецких отношений остается неопределенным.

Союзы между государствами не являются вечными. Статус врага не может быть постоянным. В истории отношений между странами часто бывает много как плохих, так и хороших воспоминаний, однако политика должна основываться не на воспоминаниях, а на сегодняшней реальности. Было бы глупо враждовать с Россией, если в этом нет никакой необходимости.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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