Трампу необходимо сотрудничать с Россией

После убийства посла России в Турции руководство России, Ирана и правительство Эрдогана начали действовать более энергично и оперативно. Владимир Путин расценил убийство как попытку разрушить этот союз, и у него хватило мудрости не попасться на удочку провокаторов. Действия трёх держав обнажили слабость Запада.

На фоне бесчинств ИГИЛ по всей Европе Соединённые Штаты отреагировали довольно предсказуемо, обвинив во всём — от победы Трампа на выборах до успехов террористов — Путина. Конечно, Госдепартамент, ЦРУ и другие американские организации никогда не признают свою вину. Всё, что они делали, начиная с 2009 года, было слабым подражанием пагубной политике Джорджа Буша на Ближнем Востоке. На самом деле они пошли даже дальше, спровоцировав ужасную арабскую весну. Они также поддержали переворот в Турции, который привёл к неприятным последствиям. Должно быть, по коридорам Белого дома блуждает призрак великого разрушителя Вудро Вильсона.

Несмотря на то, что американская и британская пресса усилили антироссийскую риторику, большая часть мира отнеслась к этому с равнодушием. Для европейцев проблемой являются террористы ИГИЛ, а не Путин или Эрдоган. Барак Обама, кажется, понимает это в отличие от некоторых сотрудников Государственного департамента. Ему удалось свести военную роль Америки до минимума, за что он заслуживает только похвалы. Если бы Джону Маккейну или Линдси Грэму удалось добиться своего, последовали бы «один, второй, третий» конфликты и так далее. Спасибо Джону Керри, который смог удержать страну от этого безумия.

Рексу Тиллерсону будет гораздо сложнее. В соответствии с Законом об обороне 1947 года было создано два учреждения, которые с самого начала стали сеять раздор — Совет национальной безопасности, всегда отличающийся своей агрессивностью, и Центральное разведывательное управления, предоставляющее весьма самоуверенные, но зачастую ошибочные оценки. По крайней мере, Тиллерсон живёт в реальном мире прибыли и убытков, не пытаясь играть чужими жизнями, которые всегда были предметом торга для СНБ и ЦРУ.

Если Трамп будет придерживаться своего чутья бизнесмена, он будет сотрудничать, а не бороться с Россией, Ираном, Турцией и Китаем. Трёхсторонняя дипломатия между Соединёнными Штатами, Китаем и Россией поможет быстрее справиться с террористической угрозой.

Другие державы могут стать помехой в этих усилиях, и их влияние должно быть сведено к минимуму. Возможно, первые попытки разделить сферы влияния могут быть предприняты сразу после принятия Трампом присяги.

Конечно, в истории уже были такие прецеденты. В своё время госсекретарь в администрации Уоррена Гардинга Чарльз Эванс Хьюз протолкнул Вашингтонское морское соглашение между ведущими мировыми державами об ограничении морских вооружений. Задуманная после хаоса Версаля инициатива стала признанием того, что причудливые фантазии Вильсона были не вполне адекватными. Это была попытка создать прочную и долговременную систему власти. В конце концов, это не удалось по причине горьких последствий Версаля и Великой депрессии, которые способствовали приходу к власти Адольфа Гитлера.

Ричард Никсон и Генри Киссинджер попытались воссоздать такую систему после Вьетнама. Они проложили мост в коммунистический Китай и предложили разрядку в отношениях с СССР. Но неоконы во главе с Генри Джексоном, не унимающиеся в любых вопросах — от диссидентов до предполагаемого российского военного превосходства (что не соответствовало действительности) — подорвали эти усилия. Как и в нынешней ситуации, источниками дезинформации были спецслужбы, и Трамп должен покончить с этим пагубным влиянием.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (3 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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