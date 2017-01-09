Российская и натовская авиация играют в кошки-мышки в небе над Балтикой

Французская авиация оказалась вовлечённой в игру в кошки-мышки с российскими истребителями в небе Балтики, поскольку НАТО продолжает внимательно отслеживать амбициозные планы России.

Четыре французских «Миража» завершили на этой неделе четырехмесячное дежурство в Литве — и их экипажам пришлось за это время довольно часто встречаться с российскими самолётами — целых 23 раза.

Российская авиация вот уже несколько лет летает вблизи северной границы НАТО, и количество полётов увеличилось после разгара украинского кризиса в 2014 году.

«Это своего рода маленькая игра — демонстрация силы, чтобы показать, что они вернулись после того, как их вооружённые силы прошли масштабную модернизацию», — сказал командующий силами воздушной обороны Франции генерал Оливье Тапрест.

Натовские радиолокационные станции регулярно обнаруживают российские истребители-бомбардировщики Су, транспортные самолеты Ан и стратегические бомбардировщики дальнего радиуса действия Ту, пересекающие так называемую в НАТО линию Омега, пролегающую с севера Норвегии. При её пересечении происходит оповещение сил НАТО, и в воздух поднимаются перехватчики. В последние месяцы 2016 года российские бомбардировщики были три раза замечены над Балтикой и к западу от Британских островов.

Годом ранее, в ноябре 2015 года, они, облетев Ирландию, пересекли Средиземное море, чтобы сбросить бомбы в Сирии, прежде чем отправиться домой через воздушное пространство Ирана.

По словам французских лётчиков, это делалось лишь для демонстрации силы. «С точки зрения тактики это был совершенно бессмысленный ход, но это показало американцам: если вы рассчитаете пройденное нами расстояние, то поймёте, что мы способны долететь до Нью-Йорка», — сказал генерал.

Авиация НАТО играет роль сторожевой собаки — не кусает, но почти и не лает — их присутствие должно показать Москве, что трансатлантический альянс готов защищать своих членов.

Обычно два перехватчика сближаются с неопознанной целью на расстояние километра. Затем один из них начинает сопровождать цель на дистанции от 50 до 300 метров.

Задача очевидна — пилот противника должен понимать, что за ним внимательно наблюдают.

Если российский самолёт не отклоняется от своего курса и остаётся в международном воздушном пространстве, больше не предпринимается никаких действий.

Но если самолёт вторгнется в воздушное пространство НАТО, начнут поэтапно приниматься срочные меры — от отстрела тепловых ловушек до предупредительных выстрелов. Крайней мерой будет пуск ракеты по нарушителю. «Мы иногда можем связаться с российским пилотом по радио на аварийной частоте», — сказал один из французских офицеров.

Когда самолёты летают бок о бок на расстоянии всего полсотни метров, пилоты хорошо видят друг друга и даже могут общаться жестами.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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