Почему Израиль и Россия остаются друзьями

В последний день 2016 года и последний вечер праздника Ханука премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил Владимиру Путину. В ходе второго за неделю телефонного разговора лидеры двух стран обсудили события на Ближнем Востоке, уделив особое внимание палестино-израильскому мирному процессу и продолжающейся координации действий по вопросам безопасности в Сирии.

Подпись к изображению: Российский президент Владимир Путин пожимает руку израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху во время пресс-конференции в Кремле, 7 июня 2016 года



Этот разговор имел особое значение в свете недавнего заявления Нетаньяху о том, что Израиль пересмотрит свои отношения со странами, поддержавшими резолюцию Совета Безопасности ООН № 2334 от 23 декабря. Россия была одной из этих четырнадцати стран. В резолюции помимо прочего говорится, что Израиль должен немедленно и полностью прекратить деятельность по строительству поселений. Она призывает государства разграничивать свои отношения с Израилем и этими территориями. Хотя резолюция является довольно жёсткой в отношении Израиля, она носит рекомендательный характер и не предусматривает санкций.

Этот документ вполне предсказуемо подвергся резкой критике со стороны как правительства Израиля, так и многих аналитиков. В наибольшей степени их обеспокоенность связана с тем, что резолюция является несбалансированной и не проводит различий между Стеной плача и израильскими поселениями на Западном берегу реки Иордан.

По словам руководителя ведущего израильского аналитического центра, Института по изучению проблем национальной безопасности, генерал-майора в отставке Амоса Ядлина, резолюция одобряет усилия палестинского президента Махмуда Аббаса, направленные на оказание международного давления на Израиль, и тем самым уменьшает его готовность к прямым мирным переговорам.

Впрочем, такая реакция неудивительна. Интерес представляет широкая дискуссия в израильском обществе, которую вызвала эта резолюция, а также степень тревоги, выраженная лидером государства. На фоне критики резолюции со стороны израильских аналитиков и политиков с обоих флангов политического спектра, досталось и правительству, и лично Нетаньяху. Правительство обвинили в неспособности решить проблему поселений, а Нетаньяху попал под огонь из-за его личного конфликта с уходящим президентом США и его администрацией, что якобы привело к изменению позиции американцев по антиизраильской резолюции ООН.

Реакция самого Нетаньяху была неожиданно жесткой: он распорядился прекратить финансирование пяти структур ООН. Министерство иностранных дел Израиля пригласило послов этих стран, с которыми у Израиля есть дипломатические отношения, чтобы уведомить их, что Израиль впредь ограничит двусторонние отношения. Нетаньяху отменил запланированный визит премьер-министра Украины в Израиль, а также свой визит в Анголу и встречу с премьер-министром Британии Терезой Мэй, которая должна была состояться во время всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

С точки зрения России, есть четыре основных причины такой болезненной реакции премьер-министра Израиля. Во-первых, эмоциональный характер личных отношений между Нетаньяху и Обамой. В такой ситуации человеку трудно держать свои эмоции под контролем, когда это необходимо. Нетаньяху ожидал каких-то «чрезвычайных шагов» от уходящего президента США, и он увидел то, чего ожидал, когда Соединённые Штаты воздержались от голосования.

Во-вторых, в рамках правящей правой коалиции Израиля, Нетаньяху часто воспринимается некоторыми из партнеров как человек, чрезмерно склонный к компромиссу. Для того, чтобы сохранить своё лидерство, Нетаньяху иногда приходится демонстрировать силу, и резолюция Совбеза ООН предоставила ему такую возможность.

Третьей причиной могут быть выдвинутые против Нетаньяху обвинения в подкупе и мошенничестве. Как недавно сообщалось, генеральный прокурор Израиля завёл полномасштабное уголовное дело против премьер-министра. Один из наиболее часто используемых приемов в подобных ситуациях – отвлечь внимание общественности на что-то другое. ООН, которую израильтяне уже давно считают источником проблем, предоставила идеальную возможность для такого трюка.

И, наконец, Нетаньяху, возможно, слишком долго находился на вершине израильского руководства. Может быть, он на самом деле талантливый политик, но история показывает, что слишком долго удерживаемая власть способна обманывать своих обладателей. Нетаньяху отреагировал на резолюцию так, будто он представляет не маленькую страну, возникшую в связи с решением ООН, а сверхдержаву. Это выглядело смешно и даже несколько заносчиво.

Администрация США сменится в течение двух недель, а новый лидер Дональд Трамп строит свою политику на основе полемики с предшественником. Это означает, что отношение Трампа к нынешнему израильскому руководству будет более позитивным. Признаки этой траектории можно ясно увидеть в декабрьской записи в твиттере Трампа, отражающей его реакцию на упомянутую резолюцию.

Что касается России, в ее двусторонних отношения с Израилем не ожидается сколько-нибудь серьёзных изменений. Беседа между двумя лидерами 31 декабря может служить явным признаком сохранения статус-кво. Израиль полностью осознает позицию России в отношении еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, и, учитывая историю предыдущих голосований России в ООН по поводу палестино-израильского конфликта, для него не было ничего удивительного в том, как Москва проголосовала на этот раз. В последние годы Нетаньяху удалось установить достаточно тёплые личные отношения с Путиным. Прошло 25 лет с тех пор, как две страны восстановили официальные дипломатические отношения, и сейчас между ними существует самое активное взаимодействие, особенно по такой чувствительной проблеме как обеспечение безопасности.

Кроме того, в правительстве Израиля есть как минимум три русскоговорящих министра (обороны, иммиграции и охраны окружающей среды), которые видят в укреплении российско-израильских отношений средство для укрепления своей собственной политической власти.

Россия практически не отреагировала на ответ Израиля по поводу своего голосования в Совете безопасности, а это означает, что сегодня общие интересы важнее проблемных вопросов. Москва с большим одобрением восприняла позицию Израиля, который воздержался при голосовании в ООН по вопросу о санкциях против России. Россия видит в Израиле настоящего партнёра, не только в политической сфере, но и в экономике. Особенно это касается сотрудничества в сфере высоких технологий.

Израильтяне хорошо понимают, что Россия фактически вернулась на Ближний Восток и уже играет ключевую роль в некоторых частях этого региона. Поскольку россияне с вниманием и доброжелательностью относятся к проблемам Израиля, израильское руководство, похоже, готово в ответ пойти на некоторые уступки.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (2 голосов, среднее: 4,50 из 5)

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