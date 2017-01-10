Эксперт: вот что необходимо России, чтобы наладить свою экономику

Многие эксперты сходятся во мнении, что экономические трудности России объясняются её зависимостью от экспорта нефти. Цена нефти в 2016 году в среднем составляла около 43 долларов за баррель. Это не идёт ни в какое сравнение с показателями двухлетней давности, когда она была вдвое выше. По данным российской Федеральной таможенной службы, доходы от экспорта нефти составляют около 26 процентов общих экспортных доходов России. Для экономики, где экспорт составляет почти 30 процентов ВВП, это весьма значительная цифра.

В России эта проблема проявилась в её раздувшемся бюджетном дефиците. Согласно данным Министерства финансов, в 2015 году дефицит бюджета составил 25 миллиардов долларов или 2,6 процента от общего ВВП. Однако, в прошлом сентябре министр финансов заявил, что прогнозы дефицита бюджета на 2016 год были пересмотрены в сторону повышения. Этот показатель к концу года предположительно мог достичь 3,7 процента от ВВП России. Вот почему Россия вынуждена была расходовать средства резервных фондов. Кроме того, пришлось сократить расходы на социальное обслуживание и пенсионные выплаты.

Много чернил было исписано по поводу роста цен на нефть после того, как организация стран-экспортёров нефти ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении добычи. Оставим в стороне тот факт, что нефть практически не подорожала (так 14 декабря цена на Brent была всего на 11 процентов выше, чем 28 ноября). Вместо того, чтобы гадать по поводу колебаний рынка, интереснее вычислить точную цену на нефть, которая была бы геополитически значимой для России.

В январе прошлого года российский министр финансов заявил, что Россия могла бы сбалансировать свой бюджет, если бы цена на нефть достигла 82 долларов за баррель. Однако, вполне оправданным представляется некоторое недоверие к заявлениям политиков. Хотелось бы попробовать самостоятельно получить похожую или более точную цифру.

Россия приводит данные о доходах от экспорта нефти в метрических тоннах и долларах. По данным Федеральной таможенной службы, с января по октябрь 2016 года Россия экспортировала нефти на сумму 59, 6 миллиарда долларов. Это около 213 миллионов тонн. Преобразование метрических тонн в баррели – не совсем простое действие, поскольку различные марки нефти различаются по плотности. Общепринятый коэффициент конверсии из метрических тонн в баррели составляет 7,33 (по данным Статистического обзора мировой энергетики компании BP).

Анализируя статистику экспорта России таким образом, можно сделать два замечания. Во-первых, за 10 месяцев 2016 года в России было произведено почти на 5 процентов больше нефти, чем в 2015-м. Это означает, что в прошлом году она должна была продать больше нефти, чем в позапрошлом. И второе, можно грубо определить – в этот период Россия экспортировала около 5130000 баррелей в сутки.

С этого места мы должны сделать небольшой скачок. Российские статистические данные показывают, что в 2015 году страна экспортировала нефти на 76,7 миллиарда долларов, и при этом средняя цена составляла 41,85 долларов за баррель. Если предположить, что в ноябре и декабре 2016 года объём экспорта составлял среднее значение за первые 10 месяцев, по которым статистика уже имеется, получается, что общий доход от экспорта нефти в 2016 году должен составить приблизительно 71, 52 миллиарда долларов.

Необходимо также учитывать последние замечания министра энергетики, которые указывают на то, что Россия, по крайней мере на словах, договорилась координировать свою нефтедобычу с сокращениями ОПЕК. Это значит, что в 2017 году русским придется сократить производство на 300 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, можно прийти к заключению, что Россия в 2017 году будет экспортировать примерно 4,8 миллиона баррелей нефти в сутки.

Как уже говорилось выше, Россия рассчитывает, что бюджетный дефицит в 2016 году составит 48,1 миллиарда долларов. Если российский экспорт нефти в 2016 году оценивается в 71,2 миллиарда долларов, это означает, что России пришлось бы экспортировать дополнительное количество нефти на сумму 48,1 миллиардов только для покрытия бюджетного дефицита. Это дает цену примерно 68 долларов за баррель при условии дневной добычи в 4,8 миллиона баррелей. Эта цифра немного меньше, чем предложил министр финансов России, что нельзя назвать особенно удивительным.

Дело в том, что Государственная Дума недавно утвердила бюджет на следующий год, и некоторые его отдельные части, такие как определённые виды военных расходов, не подлежат публикации. Министр финансов может знать об издержках, о которых нам не известно. Или, возможно, он просто хотел несколько понизить ожидания.

Вышесказанное означает, что России необходимо, чтобы цена на нефть выросла на 30 процентов по сравнению с нынешним уровнем. И это просто для того, чтобы сделать бюджет бездефицитным. Даже такой значительный рост не решил бы экономических проблем России. Это означало бы только то, что Россия была бы в состоянии поддерживать текущие уровни расходов, не залезая в различные резервные фонды.

Эти расходы уже включают в себя сокращение различных социальных услуг. Минфин России дал понять, что согласно его ожиданиям, один их резервных фондов к концу 2017 года будет полностью истрачен на покрытие дефицита бюджета. Впрочем, Россия ожидает, что дефицит бюджета несколько снизится и составит около 3 процентов ВВП.

На данный момент значительное повышение цен на нефть представляется маловероятным. Рынок перенасыщен. Прогнозы роста крупнейших экономик мира являются в лучшем случае весьма скромными. А кроме того, чем выше будет цена на нефть, тем больше вероятность роста добычи в США.

ОПЕК и другие производители нефти, участвующие в соглашении о сокращении добычи, возможно, сумеют несколько снизить избыток предложения, и это при условии, что они нарушат исторический прецедент и не станут жульничать с квотами. Однако, они не смогут полностью решить проблему, а также будут не в силах помешать другим странам нарастить добычу.

Итак, вышеприведенные рассуждения показывают, что цены на нефть должны сохраняться в течение длительного периода на уровне выше 68 долларов за баррель, чтобы Россия могла сбалансировать свой бюджет.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (2 голосов, среднее: 4,50 из 5)

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