Барак Обама заявил, что правильно оценивал деятельность Путина

Барак Обама заявил, что в полной мере оценивает угрозу, которую представляет президент России Владимир Путин. Однако, бывший президент США не учёл, что демократия в современном мире так легко попадает под влияние извне.
Во время интервью (вышло в эфир 8-го января) корреспондент ABC Джордж Стефанопулос вспомнил о словах, произнесённых бывшим президентом США на дебатах с Миттом Ромни в 2012 году. А именно, журналист поинтересовался, правильно ли оценивал Обама действия Путина, когда отрицал высказанное Ромни утверждение о том, что Россия для Америки в геополитическом отношении является врагом номер один.
«Я считаю, что недооценил лёгкость и простоту распространения дезинформации, проведения кибератак и подобных действий, которые влияют на наше открытое общество и систему, с каждым разом проникая в них всё эффективнее», — заявил Обама.
Он отметил, что призвал разведслужбы США не рассматривать российские кибератаки как причину для оспаривания результатов выборов, а увидеть за ними тактику Путина — то, чем он «вот уже продолжительное время занимается в Европе».
Обама подчеркнул, что постарался убедить избранного президента Дональда Трампа в необходимости «тесного сотрудничества со спецслужбами».
По словам Обамы, «если не проявить должную бдительность, зарубежные страны смогут значительно повлиять на политические процессы в США, что было невозможно десять, двадцать, тридцать лет назад, из-за скорости распространения новостей и недоверия общественности к популярным информационным агентствам».
Обама особо выделил роль совместной работы Конгресса и администрации президента в борьбе с иностранным влиянием. Он надеется, что обе партии будут работать сообща, чтобы предотвратить кибератаки, ведь под удар могут попасть любые выборы, а цели стран-организаторов никому не известны.
Обаму настораживает, что образуются неуместные союзы между республиканцами и отдельными экспертами, которые, «видимо, больше уверенны в Путине, чем в своих согражданах, потому что сограждане – сторонники демократии». Обама отметил, что «так не должно быть».
По словам Обамы, он «сразу после выборов призывал общественность вспомнить, что мы в одной команде, а Владимир Путин – в другой. Если граждане нашей страны большее доверие выказывают лидеру, который является врагом и рассматривает США и наши порядки как прямую угрозу, то в будущем нас ожидают проблемы серьёзнее, чем кибератаки».