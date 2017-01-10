Барак Обама заявил, что правильно оценивал деятельность Путина

Барак Обама заявил, что в полной мере оценивает угрозу, которую представляет президент России Владимир Путин. Однако, бывший президент США не учёл, что демократия в современном мире так легко попадает под влияние извне.

Во время интервью (вышло в эфир 8-го января) корреспондент ABC Джордж Стефанопулос вспомнил о словах, произнесённых бывшим президентом США на дебатах с Миттом Ромни в 2012 году. А именно, журналист поинтересовался, правильно ли оценивал Обама действия Путина, когда отрицал высказанное Ромни утверждение о том, что Россия для Америки в геополитическом отношении является врагом номер один.

«Я считаю, что недооценил лёгкость и простоту распространения дезинформации, проведения кибератак и подобных действий, которые влияют на наше открытое общество и систему, с каждым разом проникая в них всё эффективнее», — заявил Обама.

Он отметил, что призвал разведслужбы США не рассматривать российские кибератаки как причину для оспаривания результатов выборов, а увидеть за ними тактику Путина — то, чем он «вот уже продолжительное время занимается в Европе».

Обама подчеркнул, что постарался убедить избранного президента Дональда Трампа в необходимости «тесного сотрудничества со спецслужбами».

По словам Обамы, «если не проявить должную бдительность, зарубежные страны смогут значительно повлиять на политические процессы в США, что было невозможно десять, двадцать, тридцать лет назад, из-за скорости распространения новостей и недоверия общественности к популярным информационным агентствам».

Обама особо выделил роль совместной работы Конгресса и администрации президента в борьбе с иностранным влиянием. Он надеется, что обе партии будут работать сообща, чтобы предотвратить кибератаки, ведь под удар могут попасть любые выборы, а цели стран-организаторов никому не известны.

Обаму настораживает, что образуются неуместные союзы между республиканцами и отдельными экспертами, которые, «видимо, больше уверенны в Путине, чем в своих согражданах, потому что сограждане – сторонники демократии». Обама отметил, что «так не должно быть».

По словам Обамы, он «сразу после выборов призывал общественность вспомнить, что мы в одной команде, а Владимир Путин – в другой. Если граждане нашей страны большее доверие выказывают лидеру, который является врагом и рассматривает США и наши порядки как прямую угрозу, то в будущем нас ожидают проблемы серьёзнее, чем кибератаки».

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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