Роснефть против Китая: Москва ослабляет зависимость от Пекина и обходит экономические санкции

Прошлый год был удачным для Роснефти. Несмотря на устойчиво низкие цены на нефть и западные санкции, российский государственный нефтяной гигант подписал исторический договор о переработке и поставках нефти с индийской компанией Essar Oil. Кроме того, Роснефть начала добычу на шельфе Вьетнама, подписала соглашение о переработке нефти с индонезийской компанией Pertamina, вместе с Statoil приступила к разработке шельфа Охотского моря, а также договорилась с японскими компаниями о совместной геологоразведке в Японском море. Российская корпорация также приобрела 30-процентный пакет акций египетского газового месторождения у итальянской компании Eni и, наконец, закрыла сделку о приватизации, касающуюся 19,5 процентов принадлежащих государству акций, с консорциумом Glencore и инвестиционным управлением Катара. Внутри страны прошлый год был отмечен приобретением Башнефти и арестом российского министра экономического развития Алексея Улюкаева, выступавшего за более активную приватизацию. Для президента Роснефти Игоря Сечина это был напряженный год.

Большинство наблюдателей указывают на расширение сотрудничества между российским и китайским лидерами на мировой арене, однако преуменьшают роль Роснефти, которая еще в 2013 году возглавила российский «разворот к Азии», заключив 270-миллиардную сделку с China National Petroleum Company (CNPC). Несмотря на масштабное сотрудничество с CNPC, Sinopec и китайскими банками, Роснефть демонстративно избегала продажи акций добывающих мощностей китайским компаниям. И это недоверие носит взаимный характер. Китайские фирмы не доверяют Роснефти, поскольку она взяла предоплату в размере 60 миллиардов долларов по договору 2013 года, чтобы оплатить свои долги, когда приобрела компанию TNK-BP с месторождениями на Дальнем Востоке, но не предложила Китаю долю в этих месторождениях.

Недоступность российских добывающих мощностей раздражает Китай, но он остается главным партнером России, финансируя ее энергетику в условиях режима санкций, поддерживая многочисленные проекты, такие как Ямал СПГ, но не выделяя необходимых ресурсов в полном объеме, чтобы не испортить отношения со своими крупнейшими торговыми партнерами — Европейским Союзом и США. Действия Роснефти указывают на то, что Россия последовательно реализует стратегию, направленную на ослабление китайских рычагов влияния и ущемление его интересов за рубежом.

Соглашение ОПЕК по сокращению добычи совпало с планируемым увеличением на 7,2 процента федерального налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), то есть сумма налога за баррель нефти вырастет с 857 до 919 рублей. Транспортные издержки повысились летом на 2,9 процента, производственные и эксплуатационные расходы – на 7,3 процента, а экспортные пошлины были увеличены на 29,6 процента. Короче говоря, условия налогообложения вынуждают Роснефть сократить добычу на самых дорогих, удаленных месторождениях, чтобы выполнить условия соглашения ОПЕК и поддержать российский бюджет. Недавний рост цен на нефть будет способствовать повышению рентабельности, однако пока неизвестно, обеспечат ли индийский и мировой спрос устойчиво высокие цены. Стоимость транзита нефти в третьем квартале снизилась на 22%, что побудило Роснефть активнее экспортировать сырье по нефтепроводам, а здесь компания в большей степени зависит от Китая.

С деньгами тоже все обстоит непросто. По состоянию на конец сентября у Роснефти было 14 миллиардов долларов денежных активов по сегодняшнему курсу, против 21,5 миллиарда кредитов и начисленных обязательств. После покупки в октябре Башнефти за 5,3 миллиарда долларов и расходов по недавним сделкам, составившим еще несколько миллиардов, приватизация акций принесла 11,1 миллиарда. Таким образом, обязательства Роснефти по-прежнему превышают доступные денежные активы. Большинство сделок финансируется за счет государственной поддержки, и в то же время увеличение налогов является препятствием для внутреннего производства российских энергетических компаний.

Пока неизвестно, будет ли укрепление доллара устойчивым, но это повлияет как на рентабельность нефтяных компаний, так и на стоимость импорта. Хотя срок действия соглашения ОПЕК истекает в мае, этого может быть достаточно, чтобы ускорить восстановление баланса между спросом и предложением и лишить Китай преимуществ, связанных с избытком нефти.

В прошлом Роснефть уже осуществляла проекты, противоречащие китайским интересам. Приобретение TNK-BP принесло ей в том числе и венесуэльские активы. Замысел ныне покойного президента Уго Чавеса сделать Китай ключевым энергетическим партнером Венесуэлы оказался сорван в результате упорства Роснефти, не пожелавшей уйти с этого рынка. В 2015 году Роснефть добывала в этой стране 209 тысяч баррелей в день, а китайские компании – 171 баррель в день.

Договор с компанией Eni по приобретению 30 процентов акций газового месторождения Зор в Египте предоставил Роснефти доступ к запасам природного газа в Средиземном море. Хотя это и не столь очевидно, указанная сделка является средством влияния на политически волатильный режим, представляющий ключевое значение для китайской инициативы «Один пояс, один путь» (OBOR). Учитывая усиливающуюся поддержку ливийского лидера Халифы Хафтара со стороны России (к большой радости египетского президента Ас-Сиси), и попытки использовать самого Ас-Сиси в качестве посредника в палестино-израильском мирном процессе, эта сделка в конечном счете может приблизить Роснефть к ее цели – стать важным игроком на международном рынке природного газа.

Сделка с индийским НПЗ Essar является средством укрепления российско-индийских отношений, осложнившихся в связи с недавним сближением России с Пакистаном. Частично это сближение было продиктовано развитием китайско-пакистанского экономического коридора, включающего будущий энергетический распределительный центр в Гвадаре и нефтепровод, ведущий в китайскую провинцию Синьцзян. Роснефть объявила о своем намерении использовать для поставок Essar нефть с венесуэльских месторождений. Кроме того, Роснефть продала индийским компаниям акции стратегически важных месторождений. Это было явное пренебрежение к CNPC и сигнал о том, что нефтяной рынок Индии для Роснефти важнее.

Без особого шума Роснефть в марте прошлого года начала добычу нефти, природного газа и газового конденсата у побережья Вьетнама. Используя в рамках этого шельфового проекта оборудование и технологии, которые санкциями разрешено использовать только в России, Роснефть в случае успеха может вдохнуть жизнь в морские амбиции Вьетнама. В ходе встречи между Путиным и Абэ удалось предварительно договориться о том, что Роснефть будет вести разведку в Японском море совместно с консорциумом, в который войдет JOGMEC, японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам. Результаты разведки не затронут китайско-японскую конкуренцию за потенциальные ресурсы Восточно-Китайского моря, однако в случае успеха геологоразведочных работ, это может оказаться важный совместный проект России и Японии, реализуемый в условиях нарастания напряженности между Японией и Китаем.

Самыми главными событиями прошлого года, которые будут иметь значение для года нынешнего, являются победа на выборах Дональда Трампа и назначение бывшего президента ExxonMobil Рекса Тиллерсона госсекретарем США. Игорь Сечин имел контакты с Тиллерсоном, а переходная команда Трампа обозначила свою готовность к разрядке напряженности с Россией, и в то же время к активному противодействию Китаю. Хотя администрация Обамы пыталась задействовать Министерство финансов, чтобы заморозить сделку Роснефти с Essar, Трамп скорее всего не станет в это вмешиваться. Тиллерсон может даже негласно поощрять подобные сделки, если они укладываются в новую антикитайскую стратегию Трампа.

В ближайшее время Бразилия также окажется в центре событий. У Роснефти там есть дочерняя компания Rosneft Brasil E&P Ltda, разрабатывающая бассейн реки Солимойнс. В то же время, китайцы уже в течение нескольких лет сотрудничают с Petrobras, и в прошлом году покрыли большую часть задолженности бразильской компании. Кремль, вероятно, попытается укрепить связи с Бразилией насколько это возможно, учитывая скромные финансовые ресурсы России.

Statoil недавно обнаружила новые месторождения в Норвегии. Это хорошая новость для Роснефти, поскольку Норвегия стремится к нормализации экономических отношений с Россией. В то же время, недавно возобновились переговоры по соглашению о свободной торговле с Китаем. Роснефть нуждается в Statoil для наращивания возможностей в области шельфовой добычи.

В отличие от Китая, Россия обладает значительными нетронутыми запасами нефти, которые привлекают международных нефтяных гигантов. После успешного завершения приватизационной сделки с Glencore и Катаром, у Роснефти, вероятно, появятся дополнительные возможности в области финансирования. Рост цен на нефть также будет кстати. Кремль в прошлом году активно использовал Роснефть, чтобы ослабить зависимость России от Китая и обойти режим санкций. Обе эти тенденции будут только усиливаться, поскольку структура китайской торговли ограничивает роль китайско-российского сотрудничества.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (2 голосов, среднее: 4,50 из 5)

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