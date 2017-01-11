Антироссийская кампания в США заходит слишком далеко

Заявления администрации Обамы о введении новых санкций против России из-за её вмешательства в демократические выборы подливает масла в огонь и усложняет и без того непростую ситуацию. В итоге русофобия начинает выходить из-под контроля, и американцы винят Россию во всех бедах, выпавших на судьбу США.

Нечто похожее происходило в далёких 50-ых, когда американских школьников заставляли прятаться под парты в рамках отрабатывания действий при внезапном нападении русских.

Современная Россия под управлением Путина кардинально отличается от СССР, который в мировых масштабах практиковал то, за что боролись граждане США внутри своей страны: запрет на применение ядерного оружия, поддержание мира, движение против расовой изоляции и антиколониализм.

Как и истерия по поводу СССР, современная русофобия препятствует мирному разрешению мировых военных конфликтов, а сотни и тысячи людей при этом продолжают погибать. Угроза ядерной войны вновь даёт о себе знать, ведь в распоряжении конфликтующих России и США находится 98 процентов всего ядерного оружия.

Как и антисоветизмом в своё время, русофобия играет на руку политикам правого толка, которые намереваются обратить внимание жителей США на угрозу со стороны России, отвлекая их от внутренних проблем.

Вспомнив «славные былые времена антисоветизма», либеральные силы поддерживают сложившуюся тенденцию и иногда даже превосходят республиканцев в нападках на Россию. Они считают, что таким образом проявляют чувство патриотизма или, в крайнем случае, вредят репутации Трампа.

В том случае, когда граждане пытаются рассуждать на тему демократических преобразований в своей стране, их внимание переключают на антироссийскую кампанию.

После того, как Обама объявил о санкциях, не предоставив, впрочем, доказательств кибератак со стороны России, действующий спикер Палаты представителей Пол Райан назвал их «несколько запоздавшими».

Сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм в это время находились с провокационным визитом в Украине и Грузии. Оба политика поддержали Обаму в вопросе введения санкций, но заявили, что будут вынуждены их «ужесточить» путём голосования в конгрессе в следующем году.

Чтобы не остаться в стороне, лидер демократического меньшинства Чак Шумер выказал свою поддержку. Он заявил: «Мы должны ответить России и сделать это жёстко. Наш демократический строй подвергается атаке, и терпеть это нельзя».

Даже Трамп несколько отступил от своих намерений грамотно и последовательно улучшить отношения с Россией, заявив, что для начала ему потребуется изучить факты, добытые разведкой.

Утверждения о том, что Россия подвергает опасности самые основы демократии США, лишь венчают целую череду американских акций, направленных против этой страны.

К примеру, Россию обвиняли во «вторжении» в Украину и «аннексии» Крыма. С переходом полуострова к России в Украине активизировались правые силы, поддержку которым оказывали США.

Законно избранный президент Украины был вынужден пуститься в бега из-за того, что начал переговоры с Москвой об экономическом сотрудничестве, несмотря на требования США и Евросоюза усилить давление на Россию.

Американские СМИ никогда не рассказывали об угрозе, которую правые силы в Украине представляют не только для России, но и для всего мира.

Единственный незамерзающий порт и база ядерного оружия России находились на полуострове Крым. По условиям соглашения, военная база всегда была под контролем России. Какие последствия могли ждать мир, если бы оружие попало в руки открыто пропагандирующего национализм украинского правительства?

Утверждается, что Россия угрожает трём странам Балтики. На деле же НАТО распространяет своё влияние у границ России и регулярно проводит военные манёвры в непосредственной близости от российских территорий.

Лидер Социалистической партии Латвии рассказала, как в её стране американские солдаты на джипах и танках часто «играют в войну». По её словам, «в Латвии запрещено законом говорить или писать что-то хорошее о советском периоде». США поддерживают латвийскую демократию столь же поверхностно, как и в Украине, а тем временем основной угрозой для стран Балтики всё ещё считают Россию.

Сообщается также, что российские войска в Сирии совершают преступления. При этом без внимания остаётся вековое наследие западного империализма, который в этом регионе от десятилетия к десятилетию служил причиной для миллионов смертей. И всё это ради установления контроля над ресурсами.

Не вдаваясь в подробности, стоит упомянуть лишь о том, что в день объявления новых санкций Россия, Турция и Иран добились соглашения о прекращении огня в Сирии.

В подписании соглашения США не участвовали, а за несколько недель до этого заявляли, что подобная договорённость вряд ли осуществима. Странная реакция для государства, долгое время утверждавшего, что для решения конфликта в регионе следует обратиться к странам-соседям Сирии. За соглашением последовало очередное потрясение для России – в турецкой столице Анкаре был убит российский дипломат.

Турция присоединилась к России и Ирану в переговорах о перемирии в Сирии после того, как сирийская армия при поддержке России и сил Хезболлы отбила у ИГИЛ восточный Алеппо.

Международный представитель народной партии Ирана Невид Шомали сказал, что «США начинают нервничать по поводу происходящего».

По его словам, «не исключено, что за убийством российского дипломата стоят силы, которым не выгодно российско-турецкое сотрудничество. Наиболее вероятно, что к делу имеет отношение разведка США и участники проамериканского движения в Турции». Шомали подчёркивает важность заявлений Турции и России о том, что убийство не сможет пошатнуть недавно зародившееся сотрудничество.

Тем не менее, именно Россия страдает от соседства с националистически настроенными государствами, пребывания американских сенаторов правого толка вблизи своих территорий и военных манёвров НАТО у восточных границ. Немалые потрясения стране принесло убийство российского дипломата в Турции и унёсшая жизни музыкантов авиакатастрофа, а в это время пропагандистская кампания США, направленная против России, набирает обороты.

Если бы кибератаки с последующей публикацией документов, в которых содержатся достоверные данные, нашли своё подтверждение, то назвать это соизмеримой ответной реакцией сложно.

Настоящая проблема кроется в продолжительной русофобской кампании, к которой причастны лидеры обеих партий США.

История показывает, что когда американские политики начинают развивать истерию вокруг России, подобная заварушка ничем хорошим для мирового сообщества не заканчивается.

По меньшей мере, это воспрепятствует сотрудничеству России и США, от результатов которого во многом зависит современный мир. Для экономики каждой из стран настают непростые времена, так как требуется справиться с кризисом и региональными конфликтами, которые негативно отражаются на жизни людей и уровне цен. Становится невозможным достижение таких договорённостей, как соглашение по иранской ядерной программе.

Наихудший вариант развития событий приведёт к тому, что Россия и США, равно как и большая часть планеты, просто перестанут существовать.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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