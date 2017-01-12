Кто победил Гитлера — США, Англия или Россия?

В 1945 году большинство французов считали, что Советский Союз внёс основной вклад в достижение победы над нацистской Германией во Второй мировой войне — несмотря на то, что советские войска не сыграли большой роли в освобождении Франции, в сравнении с США и Великобританией.

Однако, к 1995 и 2004 годам мнение французов изменилось — они стали верить, что наибольшую роль в победе над фашизмом в Европе сыграли США.

Данные опроса французов, проведённого Французским институтом общественного мнения (1945, 1994, 2004, 2015 гг.): Какая страна внесла наибольший вклад в победу над Германией в 1945 году?

Подтвердить эту «наибольшую роль в победе», строго говоря, исключительно трудно. Как правило, дело сводят к сравнениям гипотетических ситуаций, и по сути никто не может себе представить, как повернулись бы события без участия США, или если бы германо-советский пакт о ненападении не был нарушен и тому подобное. Успешное сопротивление Советского Союза нацистскому вторжению и последующее освобождение Восточной Европы стали самым важным из многих факторов в разгроме Германии. Вот как историк Ричард Овери объясняет это в своей книге «Почему победили союзники»:

«Если поражение немецкой армии было центральной стратегической задачей, то главным направлением была борьба на восточном фронте. Именно там немецкая армия впервые понесла ощутимые потери, а затем и была отброшена назад, прежде чем вступили в дело основные силы союзных сухопутных войск и авиации в 1944 году. Более четырехсот немецких и советских дивизий сражались на фронте протяжённостью более 1 тысячи миль. Масштабы и географическая протяжённость восточного фронта затмевают все прежние войны. Потери с обеих сторон значительно превысили потери в каких бы то ни было других военных конфликтах. Война на востоке велась с такой яростью, которая не отмечалась на западных фронтах. В битвах под Сталинградом и Курском, где был сломлен хребет немецкой армии, солдаты с обеих сторон доходили до полного истощения физических и моральных сил».

Если посмотреть на человеческие жертвы в этой войне, Советский Союз понёс самые тяжёлые потери. В книге Тони Джадта «Послевоенные годы» приводятся оценочные данные, показывающие, что во время Второй мировой войны погибли 8,6 миллиона советских солдат и более 16 миллионов гражданского населения. США потеряли 418 тысяч 500 человек среди военных и гражданского населения на всех театрах военных действий — это большая цифра, но она не сравнима с потерями СССР. Конечно, это было важно — и крайне желательно — внести свой вклад в успех этого дела. Но стоит задуматься о том, какие огромные жертвы принёс советский народ.

«Историю пишут победители. Именно такая, а не подлинная история, излагается в наших школьных учебниках, история, которая приятна слуху в лагере победителей. Историческая наука давно перестала быть совокупностью накопленных гуманитарных знаний, которые сегодня присвоила себе горстка людей».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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