Следующее десятилетие может стать серьезным испытанием для России

Оскорбления и резкие выражения – не редкость в политике. Однако, бывают случаи, когда те или иные комментарии привлекают особое внимание, поскольку они свидетельствуют о наличии более глубокой проблемы.

Так, например, несколько дней назад президент Республики Татарстан назвал нынешний экономический план Москвы «глупостью». Он зашел настолько далеко, что сравнил этот план со сталинской коллективизацией 30-х годов. Откровенные комментарии татарского президента Рустама Минниханова вызывают удивление, но в то же время они на самом деле показывают, насколько проблематичной является экономическая ситуация в России.

Поскольку российская экономика переживает мрачные времена, неудивительно, что Москва решила сократить масштабы своего участия в сирийском конфликте.

Речь идет о плане Москвы взымать более высокие налоги с относительно благополучных регионов страны для финансирования других регионов, страдающих от экономического спада. В то же время Москва урезала субсидии, выделяемые для этих проблемных регионов. Из 83 субъектов, входящих в состав Российской Федерации, только 14 чувствуют себя относительно благополучно в экономическом отношении.

Осенью прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о снижении зарплаты российским педагогам, что вызвало вполне объяснимую негативную реакцию со стороны учителей.

В то же время военнослужащие в этом отношении почти не пострадали. Президент России Владимир Путин предпринимает шаги по дальнейшей концентрации своей власти, и он отнюдь не заинтересован, чтобы вышедшие на пенсию военные организовали что-то, напоминающее вооруженную оппозицию.

Разумеется, Путин вовсе не игнорирует сложившуюся ситуацию Он обратил внимание на экономическое неравенство между регионами и даже раскритиковал некоторые региональные власти за несоблюдение правил, установленных Москвой. Впрочем, в конечном счете, эти действия не будут иметь значения. Ведь регионам по-прежнему будут нужны деньги, чтобы платить своим гражданам, и эти деньги должны откуда-то появиться.

Согласно некоторым прогнозам, Россия в 2017 году исчерпает свои финансовые резервы. Всего несколько лет назад эти резервы обильно пополнялись за счет доходов от экспорта энергоресурсов. Затем цены на нефть рухнули и лишь недавно стали показывать скромные признаки восстановления.

Москве в ближайшее время не приходится рассчитывать на улучшение финансового положения. Европа вступила в 11-й год финансового кризиса, что оказало дополнительное давление на Россию, поскольку ее торговые партнеры еще несколько лет назад сократили свой импорт. Санкции, введенные против Москвы из-за присоединения Крыма также сыграли свою роль в «удушении» экономического роста.

Кроме того, имеются признаки, что в относительно благополучных регионах ситуация не столь хорошая, как кажется. В том же Татарстане имеются проблемы с банковской неплатежеспособностью. Ведущий банк региона «Татфондбанк» вынужден был приостановить операции с клиентами, чтобы предотвратить массовое изъятие вкладов. В результате несколько компаний оказались не в состоянии выплачивать заработную плату и вынуждены были сократить масштабы своей деятельности.

В конечном счете, следующее десятилетие может стать серьезным испытанием для России, которое покажет, насколько страна способна реагировать на возникшие в последнее время масштабные экономические проблемы.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (2 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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